Un nuovo trenino per scoprire i segreti della miniera di Raibl

Inaugurato il nuovo trenino elettrico della miniera di Raibl

Taglio del nastro al Parco internazionale geominerario di Raibl, a Cave del Predil, dove torna a muoversi uno dei simboli più amati della visita in miniera. È stato inaugurato il nuovo trenino elettrico che accompagnerà turisti e scolaresche all’interno dell’ex giacimento di piombo e zinco, tra i più importanti d’Europa, segnando la ripresa completa degli itinerari sotterranei dopo oltre due anni di stop.



Tra i presenti: il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, e la vicesindaca, Serena De Simone; il vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Stefano Mazzolini; il presidente della Cooperativa pluriservizi Valcanale che gestisce la miniera, Giuseppe Di Vora; l’azienda che ha realizzato e fornito il trenino, Valente Spa, rappresentata dal direttore generale Luca Menoncello. Alla cerimonia di messa in funzione del trenino hanno partecipato anche gli alunni dell’istituto omnicomprensivo “Ingeborg Bachmann” e un gruppo di minatori che, un tempo, lavoravano nel giacimento.

Il nuovo trenino.

Il vecchio e il nuovo trenino.

La costruzione del nuovo locomotore e il ripristino delle carrozze, completati in 11 mesi di lavoro, sono stati affidati alla società Valente Spa, azienda milanese tra i principali fornitori europei di rotaie per porti, tunnel e miniere. Il convoglio, che ha sostituito quello precedentemente in uso alla miniera di Raibl, rappresenta un salto generazionale: è dotato di sistemi meccanici avanzati, componenti elettronici di nuova generazione, batterie ad alte prestazioni e dispositivi di sicurezza automatizzati, inclusi sistemi di frenata evoluti. Il nuovo trenino raggiunge una velocità di 7 km orari ed è stato zincato a caldo per prevenire la corrosione . Il locomotore pesa 4 tonnellate (700 chili solo la batteria). Le sedute, originali, sono state restaurate.

“Questo trenino è un mezzo sicuro e all’avanguardia, che permetterà di valorizzare la miniera e farla conoscere alle nuove generazioni – dichiara Luca Menoncello, direttore generale di Valente Spa -. È il nostro contributo alla difesa di un patrimonio da non disperdere: la storia dell’Italia mineraria e di quello che è stato uno dei giacimenti più importanti di piombo e zinco in Europa”. Valente sta lavorando anche ad altri progetti relativi a miniere (il revamping del giacimento di fluorite di Silius, in Sardegna). In passato, ha fornito vagoni e rotaie per il Tunnel sulla Manica ed è stata coinvolta nei lavori in sotterraneo per la Torino-Lione.

Era da oltre due anni che, a causa di un guasto, il trenino non viaggiava più nella miniera per accompagnare turisti e scolaresche. Ora gli itinerari nel ventre della terra potranno riprendere. Le carrozze del nuovo trenino, adeguate alle attuali norme di sicurezza, permetteranno di trasportare 25 visitatori, attraverso un percorso che arriverà nel cuore del Camerone di Santa Barbara, un grande spazio sotterraneo dedicato alla santa protettrice dei minatori, che racconta la loro spiritualità e il loro legame profondo con la montagna, dove il 4 dicembre di ogni anno si svolge un’emozionante e sentita celebrazione religiosa.

La consegna del trenino, resa possibile da un contributo di 220.454 euro, concesso dal Servizio Beni Culturali della Regione per la manutenzione straordinaria dei poli museali comunali, è stata fortemente voluta dal Comune di Tarvisio, per implementare l’offerta del PIG. Determinante l’apporto della cooperativa Valcanale, che ha seguito tutte le fasi di realizzazione e di posizionamento del mezzo nella miniera, considerati i suoi spazi esigui: è servito un giorno e mezzo di lavoro perché si riuscisse a far passare il convoglio tra le strettoie del tunnel. Una parte del finanziamento è andata anche al rifacimento delle rotaie e delle traversine della linea ferrata della miniera, che nel tempo hanno subito cedimenti in alcuni punti, lavori conclusi l’anno scorso.

Il video.