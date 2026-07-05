Raccolta differenziata, a Udine nuove guide in quattro lingue per negozi e imprese

Nuove infografiche e indicazioni plurilingue per aiutare commercianti, pubblici esercizi e imprese a conferire correttamente i rifiuti e a contribuire al decoro urbano. È l’iniziativa avviata in queste ore dall’Amministrazione comunale di Udine, che sta inviando una comunicazione ai domicili digitali delle circa 4 mila utenze non domestiche della città.



La lettera, rivolta alle attività economiche, commerciali e produttive, porta la firma dell’assessora al Patrimonio e Tributi Gea Arcella, dell’assessora all’Ambiente Eleonora Meloni e dell’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano. L’obiettivo è mettere a disposizione degli esercenti materiali informativi semplici e facilmente consultabili, utili a favorire una gestione più corretta dei rifiuti urbani e il rispetto degli spazi comuni.

Infografiche e linee guida in quattro lingue

Alla comunicazione sono allegati diversi materiali: un’infografica dedicata alle norme sul decoro previste dal Regolamento di sicurezza urbana per gli esercizi e le linee guida per il corretto conferimento dei rifiuti.



Le istruzioni sono disponibili in italiano, inglese, arabo e cinese, così da raggiungere in modo più efficace l’intero tessuto economico cittadino. Sempre in più lingue sono stati predisposti anche i nuovi moduli per comunicare il subentro nelle utenze TARI in caso di variazione.



Tutte le informazioni utili sono state raccolte in un’unica comunicazione, con l’intento di rendere più chiari gli adempimenti e agevolare le attività nella gestione quotidiana dei rifiuti.

Il ruolo delle attività economiche nella cura della città

L’iniziativa rientra in un percorso più ampio avviato dall’Amministrazione per promuovere maggiore attenzione al decoro urbano e alla corretta raccolta differenziata. Nei mesi scorsi un’azione analoga era già stata realizzata con Ater e con gli amministratori di condominio, per favorire una diffusione capillare delle informazioni nelle aree di pertinenza.



Commercianti, pubblici esercizi e imprese rappresentano infatti presìdi importanti di vivibilità: attraverso il rapporto quotidiano con cittadini e clienti, ma anche con la pulizia e la cura degli spazi pubblici, contribuiscono alla qualità della vita in città.



Per questo il Comune ha scelto di rivolgersi direttamente alle attività economiche, offrendo indicazioni chiare, accessibili e tradotte in più lingue. Strumenti concreti, nelle intenzioni dell’Amministrazione, per accompagnare le imprese nel rispetto delle regole e valorizzarne il contributo alla cura della comunità.

Il protocollo con NET per migliorare la raccolta

L’invio delle nuove infografiche è una tappa del percorso di collaborazione tra il Comune di Udine e NET. L’iniziativa nasce dal protocollo siglato nel 2025 con NET S.p.A., l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari ANACI Udine, Confedilizia Udine e ATER Udine.



L’intesa punta a rafforzare lo scambio di dati sulle utenze, migliorare la gestione degli spazi condominiali dedicati alla raccolta dei rifiuti e promuovere campagne informative mirate, anche plurilingue. L’obiettivo è favorire un corretto conferimento dei rifiuti e costruire un sistema più equo, ordinato e trasparente.