Invasione di Bulldog Francesi a Udine: oltre 120 “orecchie a pipistrello” attese al Castello

Il cuore di Udine si prepara ad accogliere un’ondata di simpatia e vivacità: domenica 12 aprile, dalle 10:00 alle 12:00, il piazzale del Castello farà da cornice al secondo raduno friulano di Bulldog Francesi, un appuntamento che coniuga la passione per questa specifica razza canina a una nobile causa di solidarietà.

Un successo in forte crescita

L’iniziativa del Comitato Bulldog francesi di Udine ha già fatto registrare numeri importanti, superando le aspettative degli organizzatori. Con oltre 120 adesioni confermate, la partecipazione risulta quasi raddoppiata rispetto alla prima edizione dello scorso novembre. Gli esemplari, provenienti da tutto il Nord Italia — dal Friuli fino a Verbania — saranno accompagnati da circa 250 persone, garantendo un’atmosfera di grande allegria e convivialità presso la Casa della Contadinanza.

Solidarietà e accoglienza al Castello

L’evento, dichiaratamente dog friendly, si pone l’obiettivo di sostenere chi si occupa dei più deboli. Saranno infatti presenti i rappresentanti delle associazioni animaliste LEIDAA e Associazione Poldo, impegnati in una raccolta fondi finalizzata alla protezione degli animali domestici.

L’accoglienza degli ospiti sarà celebrata con un calice di Ribolla Gialla spumante. Per chi desiderasse prolungare la permanenza, sarà possibile partecipare al pranzo presso il ristorante del Castello: il prezzo comprenderà una quota destinata all’elargizione benefica.

Tra storia e curiosità

Nonostante la denominazione suggerisca una diversa provenienza, il Bulldog Francese vanta in realtà origini inglesi. La razza fu introdotta in Francia dai merlettai di Nottingham durante il periodo della rivoluzione industriale. Solo successivamente, attraverso incroci con razze locali, il cane ha sviluppato i tratti distintivi odierni: la stazza minuta, il muso corto e le caratteristiche orecchie erette “da pipistrello”. Il raduno di domenica rappresenta dunque un’occasione ideale per osservare da vicino questi esemplari dal carattere mansueto e socievole.