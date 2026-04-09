Pagnacco celebra la Fieste de Patrie dal Friûl con uno spettacolo teatrale

In occasione della Fieste de Patrie dal Friûl, il Comune di Pagnacco propone una serata culturale dedicata al teatro e alla valorizzazione della lingua friulana. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile alle ore 20.30 presso la Sala Madrassi del Seminario Interdiocesano di Pagnacco.

Protagonista della serata sarà la Compagnia della Testa, che porterà in scena lo spettacolo “@lcesti.it”, scritto e diretto da Francesco Cevaro e interpretato dallo stesso Cevaro insieme all’attrice Elena Genio.

Si tratta di una commedia brillante per due attori che rilegge in chiave contemporanea e ironica l’Alcesti di Euripide, trasportando il mito classico nella quotidianità moderna. Ambientato in una palestra, lo spettacolo mette in scena il dialogo tra un attore appassionato di teatro classico e una giovane donna pragmatica e curiosa, creando un vivace confronto capace di alternare comicità e riflessione.

Attraverso un linguaggio accessibile e ricco di battute, la rappresentazione affronta temi universali come l’amore, il sacrificio e la paura della morte, dimostrando come il teatro classico possa ancora parlare al presente e coinvolgere pubblici diversi.

Lo spettacolo sarà proposto in lingua friulana e italiana, sottolineando il valore della cultura e dell’identità del territorio, in linea con lo spirito della ricorrenza regionale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno dell’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana e con la collaborazione di Cultura Nuova.