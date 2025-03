La nuova rete wi-fi gratuita sbarca a Udine: ecco come funziona

La nuova rete gratuita FVG WI-FI arriva a Udine.

Udine ha una nuova rete wi-fi gratuita a disposizione di cittadini e turisti. La nuova rete FVG WI-FI è un progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che consente di navigare sulla rete Internet nelle aree cittadine coperte dal servizio Wi-Fi, è già stata attivata in alcuni luoghi pubblici della città e progressivamente verrà estesa a un elenco di siti che vengono particolarmente frequentati, in diverse aree indoor e outdoor della città, in sostituzione della storica rete UDINEFREE attivata dal 2014 e ora definitivamente dismessa. Un deciso passo avanti quindi per migliorare la connettività urbana, con l’obiettivo di promuovere l’accesso ai servizi digitali e favorire il lavoro, lo studio e la ricerca di informazioni di cittadini e visitatori.

Come funziona

La nuova infrastruttura digitale offrirà un accesso libero e gratuito a Internet, garantendo una navigazione fino a 50 GB di traffico giornaliero per sessioni della durata massima di 18 ore.

L’accesso alla rete “FVG Wi-Fi” richiede un’autenticazione tramite SPID o credenziali utente, Per potersi registrare al servizio, l’utente deve disporre di un numero di cellulare associato a una SIM card di un operatore telefonico italiano o di carta di credito (senza addebito ma solo ai fini identificativi) o di account SPID (riservato ai soli cittadini italiani) E’ necessario aprire il link https://account.fvgwifi.it o semplicemente individuare la rete fra quelle disponibili sul proprio dispositivo. Gli utenti già registrati potranno inoltre usufruire delle reti pubbliche italiane aderenti alla federazione “Free Italia Wi-Fi”, riconoscibile dall’apposito logo presente sulla pagina di autenticazione.

Le prime aree coperte dalla nuova rete includono spazi di rilevanza culturale e istituzionale, tra cui tutta laBiblioteca Civica Vincenzo Joppi in tutte le sue sezioni, il Castello di Udine, Casa della Contadinanza, Palazzo Morpurgo, anche nella corte esterna, Palazzo D’Aronco inSalone del Popolo e anche il Museo d’Arte Moderna e ContemporaneaCasa Cavazzini.

Il commento dell’Assessore Gea Arcella

“L’attivazione della nuova rete FVG WI-FI rappresenta un’importante tappa nel percorso di trasformazione digitale della nostra città. Grazie a questa infrastruttura innovativa, offriamo a cittadini e visitatori un servizio essenziale. La connettività diffusa e accessibile è un pilastro fondamentale per una smart city moderna, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di promuovere la partecipazione attiva alla vita urbana. Siamo orgogliosi di proseguire su questa strada, ampliando progressivamente la copertura del servizio in spazi pubblici strategici e rafforzando così il nostro impegno verso un’Udine sempre più digitale e connessa”.