Buttrio esempio di buona governance: arriva il premio ELoGE

Al Comune di Buttrio il premio ELoGE per la buona governance democratica.

Amministrare il territorio secondo i principi della buona governance, mantenendo un legame diretto e trasparente con la comunità nell’ottica di un continuo miglioramento: è quanto il Comune di Buttrio si è impegnato a fare in questi mesi, ed è proprio ciò che l’ha portato a ricevere venerdì 7 marzo a Gorizia l’importante premio ELoGE – European Label of Governance Excellence.

Promosso a livello nazionale da Aiccre, ente accreditato presso il Consiglio d’Europa, il Programma ELoGE 2025 ha visto la partecipazione di 144 Comuni da 17 regioni italiane. Di questi, 68, fra cui Buttrio, sono stati ammessi alla fase finale del percorso di valutazione e hanno ricevuto il marchio ELoGe. Alla cerimonia di premiazione, tenutasi nell’Aula Magna del Polo Goriziano dell’Università di Trieste, hanno preso parte la giovane assessore alla comunicazione Corina Alionte, il vicesindaco Tiziano Venturini e il sindaco Eliano Bassi.

La valutazione.

La qualificazione è avvenuta attraverso un processo di valutazione che ha coinvolto gli stessi amministratori comunali, i dipendenti degli uffici e la cittadinanza: a ciascun gruppo sono stati sottoposti dei questionari per giudicare l’attività del Comune in rapporto ai 12 principi della Buona Governance Democratica. “Abbiamo raggiunto molto presto il quorum di sondaggi richiesto in tutte e tre le categorie – racconta Alionte – il processo è stato molto sciolto e animato da un passaparola spontaneo: i cittadini stessi sono venuti a chiederci dove poter trovare i questionari e si sono divertiti nel dare le loro opinioni sul nostro operato. Il sondaggio è stato anche pubblicizzato attraverso volantini, canali social, newsletter e sito web del comune”.

Gli obiettivi fissati da ELoGE sono una priorità per l’attuale amministrazione, che sta dedicando un impegno costante nel perseguirli. “Ci teniamo tanto ad essere trasparenti e ad avere un contatto diretto con i cittadini – prosegue l’assessore alla comunicazione – stiamo lavorando molto a livello informativo mediante social, volantinaggio, giornalini periodici di recap e un nuovo canale WhatsApp, con il semplice fine di far presente alla comunità tutto ciò che accade e che stiamo svolgendo dentro e fuori dal Comune”.

Altro elemento chiave per l’amministrazione sono gli incontri pubblici con gli esperti: “Quando bisogna prendere decisioni sulla quotidianità delle persone ci facciamo affiancare da professionisti che nel corso di apposite serate illustrano ai cittadini il perché di determinate scelte” spiega sempre Alionte. La partecipazione a questi eventi è stata molto numerosa, segno di apprezzamento della trasparenza e della buona comunicazione tra Comune e cittadini.

La soddisfazione del sindaco Bassi.

Questi, dunque, i capisaldi che hanno portato Buttrio a ricevere il marchio. Un traguardo che porta con sé emozione e grande soddisfazione: “Sono molto orgoglioso – dichiara il sindaco Eliano Bassi – perché è soprattutto un premio ai miei tredici giovanissimi consiglieri. Sono loro che hanno spinto per partecipare e farci vincere”. Ma lo spirito con cui Buttrio ha preso parte a ELoGE è tutt’altro che autocelebrativo: “Attraverso i risultati capiremo quali sono i punti di forza su cui puntare ancora di più e quali le debolezze su cui dobbiamo ancora lavorare – conclude Corina Alionte – è proprio per capire come possiamo migliorare che abbiamo voluto aderire all’iniziativa”.