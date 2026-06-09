Dal 9 giugno al 6 settembre riapre la piscina esterna del Palamostre.

Con l’arrivo della bella stagione da oggi, lunedì 9 giugno riapre la piscina estiva del Palamostre, l’impianto natatorio esterno di via Ampezzo che resterà a disposizione di cittadini, famiglie e appassionati di nuoto fino al 6 settembre.



La struttura, da anni punto di riferimento per il tempo libero in città durante i mesi più caldi, offre una vasca scoperta da 50 metri con otto corsie, pensata sia per chi vuole allenarsi sia per chi cerca qualche ora di relax all’aperto. A disposizione anche un vaschino ludico profondo 60 centimetri dedicato ai più piccoli, un’area solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, spazi verdi e un punto ristoro nelle immediate vicinanze delle vasche.

Gli orari di apertura

Per tutta la stagione estiva la piscina del Palamostre sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 10.15 alle 19.00. La domenica e nei giorni festivi l’orario sarà invece prolungato, con apertura dalle 10.00 alle 19.30, così da consentire una fruizione più ampia dell’impianto nei momenti di maggiore affluenza.

Biglietti, riduzioni e abbonamenti

L’ingresso giornaliero avrà un costo di 7 euro per gli adulti e di 4 euro per gli aventi diritto alle agevolazioni. L’accesso sarà gratuito per i bambini fino a sei anni non compiuti e per le persone con certificazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3, comma 3.



Sono previste anche formule in abbonamento, con pacchetti da 11 ingressi e un abbonamento stagionale da 25 ingressi, pensato per gli utenti più assidui. Le tariffe ridotte saranno applicate ai giovani tra i 6 e i 14 anni, agli ultrasessantacinquenni, ai possessori della Disability Card, alle persone con certificazione di handicap o invalidità e ai rispettivi accompagnatori.



Resterà inoltre attivo il servizio di noleggio di lettini e ombrelloni. I ragazzi con meno di 14 anni potranno accedere all’impianto solo se accompagnati da una persona maggiorenne, che dovrà assumerne la responsabilità durante la permanenza in piscina.

Aperta anche la piscina di via Pradamano

Accanto alla riapertura della piscina estiva del Palamostre, il Comune di Udine informa che la piscina di via Pradamano continuerà a essere accessibile al pubblico individuale per tutto il mese di giugno. L’impianto osserverà l’orario pomeridiano dal lunedì al sabato, dalle 14.00 alle 18.00.



Tutte le informazioni aggiornate su servizi, tariffe e modalità di accesso sono disponibili nella sezione dedicata alle piscine comunali del sito istituzionale del Comune di Udine.