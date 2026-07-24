Incendio nel compattatore della carta, i Vigili del fuoco evitano che le fiamme si propaghino

L’incendio nella tarda mattinata a San Quirino.

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, all’interno di un compattatore per la carta situato nel piazzale esterno di un’azienda metalmeccanica di San Quirino. L’allarme è scattato intorno alle 11.40. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone con una squadra, supportata da un’autobotte.

L’intervento dei pompieri.

Una volta raggiunto il piazzale, i pompieri hanno aperto il macchinario e provveduto a spegnere le fiamme che si erano sviluppate al suo interno.



Il rapido intervento ha impedito al fuoco di fuoriuscire dal compattatore e di propagarsi alle altre attrezzature presenti nelle immediate vicinanze, evitando conseguenze più gravi per l’azienda. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse poco prima delle 14.