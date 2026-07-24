Weekend a due facce in Friuli: sabato sole, domenica piogge e temporali

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche molto diverse tra sabato e domenica. Dopo una giornata prevalentemente soleggiata, il tempo peggiorerà rapidamente con l’arrivo di rovesci, temporali anche forti e piogge intense, soprattutto sulle zone di pianura. Sulla costa sono inoltre previste raffiche di vento sostenute e possibili mareggiate tra Lignano Sabbiadoro e Grado.

Sabato 25 luglio tra sole e qualche nube sui monti

La giornata di sabato 25 luglio sarà nel complesso stabile e favorevole alle attività all’aperto. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte della regione, con venti deboli a regime di brezza.



Nel pomeriggio qualche nube in più potrà interessare l’alta pianura e la zona montana, dove il cielo potrà diventare localmente variabile. In tarda serata non sono esclusi alcuni rovesci sulle aree più occidentali delle Alpi e Prealpi Carniche, primi segnali del peggioramento previsto per il giorno successivo.



Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi in pianura e tra 18 e 21 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno i 27-30 gradi in pianura e i 26-28 gradi lungo il litorale.

Domenica 26 luglio temporali forti e piogge intense

Deciso cambiamento nella giornata di domenica 26 luglio, quando il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da condizioni di diffusa instabilità. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con rovesci e temporali a più riprese nel corso della giornata.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con la possibilità di temporali forti e piogge abbondanti, in particolare sulle zone di pianura. Le precipitazioni potrebbero alternarsi a brevi pause, mantenendo comunque il tempo instabile per gran parte della domenica.

Attenzione anche alla costa, dove soffieranno venti da sud o sud-est, da moderati a sostenuti. Le condizioni del mare potranno peggiorare e non si escludono mareggiate tra Lignano e Grado. Le temperature subiranno una diminuzione in pianura, con valori minimi tra 17 e 19 gradi e massime comprese tra 24 e 27 gradi. Sulla costa le minime oscilleranno tra 19 e 22 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 25-28 gradi.

Da lunedì torna il sole, ma resta qualche rovescio

Un graduale miglioramento è previsto per lunedì 27 luglio, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulle zone montane e sui settori orientali della regione potranno però formarsi annuvolamenti variabili, accompagnati da qualche possibile rovescio o temporale, soprattutto durante il pomeriggio. Le temperature torneranno a salire, con massime tra 28 e 30 gradi in pianura e tra 26 e 28 gradi sulla costa. I venti saranno generalmente a regime di brezza.



Per martedì 28 luglio è atteso cielo poco nuvoloso su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Sulla costa soffierà un debole Borino al mattino, seguito da venti a regime di brezza nelle ore successive. In montagna il cielo potrà diventare variabile durante il pomeriggio, ma la probabilità di rovesci resterà bassa. Le temperature aumenteranno ulteriormente, con massime comprese tra 30 e 32 gradi in pianura e tra 27 e 30 gradi sulla costa.