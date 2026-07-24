Anziano scomparso a Gemona, scattano le ricerche: in volo anche droni ed elicottero

Sono in corso dalla serata di oggi, venerdì 24 luglio, le ricerche di un anziano scomparso nel territorio di Gemona del Friuli. Le operazioni sono state attivate su richiesta dei Carabinieri e vedono impegnato un ampio dispositivo di soccorso, con squadre a terra, unità cinofile, droni ed elicottero.

Allestito il Posto di Comando Avanzato

L’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Udine è iniziato intorno alle 16.45, con l’attivazione di due squadre e del mezzo Ucl, Unità di Comando Locale, utilizzato come Posto di Comando Avanzato per coordinare tutte le operazioni di ricerca.

A supporto dei soccorritori udinesi sono intervenuti anche i dronisti del Nucleo Sapr del Friuli Venezia Giulia, specializzati nell’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto per controllare dall’alto le aree interessate.

Attivati cinofili ed elicottero Drago

Alle ricerche partecipano inoltre il Nucleo cinofili della Direzione interregionale Veneto-Trentino Alto Adige e Drago, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia.

Sul territorio sono impegnati anche i Carabinieri e i volontari della Protezione civile, che stanno collaborando con i Vigili del fuoco nelle attività di perlustrazione. Le ricerche dell’anziano risultano ancora in corso.