Trovato con la revisione scaduta, reagisce e morde gli agenti: arrestato ad Azzano Decimo

Una verifica per la revisione scaduta dell’auto è degenerata in una violenta aggressione ai danni della Polizia locale. È accaduto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio ad Azzano Decimo, dove un uomo è stato arrestato dopo aver opposto resistenza agli agenti, arrivando anche a morderli.

Il controllo e l’aggressione agli agenti

L’episodio si è verificato mentre gli operatori stavano effettuando alcuni controlli di routine sul veicolo dell’uomo. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la revisione dell’auto era scaduta. Durante le verifiche, però, il conducente avrebbe reagito in modo improvviso e violento, scagliandosi contro gli agenti. Nella colluttazione l’uomo avrebbe morso alcuni operatori, provocando loro diverse lesioni.

I poliziotti feriti sono stati successivamente accompagnati in Pronto soccorso, dove sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie. Gli altri componenti della pattuglia sono riusciti a mantenere il controllo della situazione, prestando assistenza ai colleghi e mettendo in sicurezza l’area fino all’arresto dell’uomo.