Al via la riqualificazione della casetta del parco Ambrosoli: sarà pronta per l’estate

Prosegue il percorso di valorizzazione del Parco Ambrosoli con un nuovo e significativo intervento da parte dell’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna dei lavori per la ristrutturazione dell’edificio presente all’interno dell’area verde, già oggetto nei mesi scorsi di un primo intervento di messa in sicurezza e consolidamento del tetto.

I lavori nella casetta del parco.

Con l’avvio di questo nuovo cantiere si entra ora nella fase di ammodernamento della struttura. I lavori prevedono in particolare la riqualificazione degli spazi interni, l’adeguamento dei servizi pubblici, il rifacimento degli infissi e degli intonaci, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un immobile funzionale, sicuro e pienamente integrato nella vita del parco.

L’intervento, che avrà una durata stimata di circa tre mesi e prevede una spesa di circa 150 mila euro da parte del Comune, è finalizzato in particolare a mettere a disposizione i servizi, così da garantire una fruibilità completa dell’area da parte delle famiglie e degli utenti del parco.

Gli interventi già realizzati nel Parco Ambrosoli

L’operazione si inserisce però in un più ampio programma di riqualificazione che negli ultimi anni ha interessato il Parco Ambrosoli. Il Comune è infatti già intervenuto con il rinnovamento dei percorsi interni, la riqualificazione dell’area giochi con l’installazione di nuove attrezzature donate dall’associazione Sorelle Masolini e il recupero del campo da basket, oggi messo in sicurezza e trasformato in uno campo inclusivo utilizzabile sia per il basket sia per il baskin (basket inclusivo, appunto).

“Proseguono con continuità le opere di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi cittadine”, commenta l’assessore alle Opere pubbliche e Verde, Ivano Marchiol. “Questo intervento è solo l’ultimo tassello di un percorso più ampio che ha interessato il Parco Ambrosoli nella sua interezza, un punto di riferimento importante non solo per le famiglie del quartiere, ma anche per la numerosa popolazione scolastica della zona, vista la presenza dell’università e di diversi istituti scolastici nelle immediate vicinanze. L’obiettivo è quello di trasformare sempre di più le aree verdi in presidi sociali sicuri e attrattivi”.

Per quanto riguarda la destinazione futura dell’edificio, l’Amministrazione comunale guarda alla creazione di un presidio con area di somministrazione, capace di animare e rendere ancora più vissuto il parco. In ogni caso, ogni valutazione definitiva sarà affrontata una volta completati i lavori di riqualificazione.