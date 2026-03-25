Arisa torna in Friuli: il tour estivo fa tappa ad Aquileia

Farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia il tour estivo Arisa. La cantante sarà protagonista venerdì 4 settembre 2026 ad Aquileia, nella suggestiva cornice di Piazza Capitolo, con inizio alle ore 21.

Reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano “Magica Favola” conquistando un posto tra i cinque finalisti, la cantante ha ottenuto anche ottimi riscontri nelle classifiche, con il singolo entrato nella Top 10 FIMI nella settimana di uscita. A questo si aggiungono i sold out registrati nelle date première di Roma e Milano, che hanno confermato il forte legame con il pubblico e l’attesa per il ritorno sui palchi all’aperto.

Nuovo album e grandi successi sul palco

Il tour estivo, che toccherà 14 location selezionate in tutta Italia, sarà anche l’occasione per presentare dal vivo il nuovo progetto discografico “Foto Mosse”, in uscita il prossimo 17 aprile. Sul palco, Arisa proporrà sia i nuovi brani sia i successi che hanno segnato la sua carriera, da “Sincerità” a “La notte”, fino a “Controvento”, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2014. Non mancherà naturalmente “Magica Favola”, simbolo della sua recente partecipazione sanremese, insieme ad altri inediti che accompagneranno questa nuova fase artistica.