Un pezzo delle Frecce Tricolori in vendita su eBay: era dell’aereo coinvolto nell’incidente

Un pezzo di una delle Frecce Tricolori coinvolte nell’incidente a Pantelleria in vendita su eBay.

Un alettone, l’equilibratore di coda, di uno dei veivoli delle Frecce Tricolori coinvolti nell’incidente a Pantelleria dello scorso 6 maggio è stato trafugato e messo in vendita su eBay. La scoperta è avvenuta grazie ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, che durante l’attività di monitoraggio del web finalizzata al contrasto del traffico illecito di beni culturali, si sono imbattuti in un’inserzione insolita: un venditore anonimo proponeva online il componente aerodinamico di un aereo militare delle Frecce Tricolori, precipitato sull’isola siciliana.

L’annuncio, caricato sulla celebre piattaforma di e-commerce, ha subito fatto scattare l’allarme. L’equilibratore in questione – un elemento essenziale per il controllo del beccheggio di un aeromobile – è risultato essere lo stesso la cui scomparsa aveva ostacolato le indagini tecniche sullo schianto.

Informata dei fatti, la Procura Militare di Verona, competente per il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto, sede delle Frecce Tricolori, ha immediatamente disposto una perquisizione. I carabinieri della stazione di Pantelleria, con il supporto del Nucleo TPC, hanno così individuato l’autore dell’inserzione, rinvenendo l’alettone nei pressi dell’aeroporto locale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il pezzo era stato raccolto da un cittadino subito dopo l’incidente e poi messo in vendita online, forse inconsapevole dell’importanza del reperto ai fini dell’inchiesta militare in corso. L’uomo si è dimostrato collaborativo durante le operazioni di sequestro.

Ora il componente è stato acquisito dagli investigatori ed è a disposizione degli specialisti che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Un ritrovamento che, potrebbe rivelarsi decisivo per far luce sulle cause dello scontro tra i jet della Pattuglia Acrobatica Nazionale.