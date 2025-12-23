Sapori di Natale: tra tradizione e innovazione all’Antica Trattoria Ai Frati

Il menù speciale per Natale dell’Antica Trattoria Ai Frati di Udine.

L’Antica Trattoria Ai Frati celebra il Natale con un menù speciale che porta in tavola armonia e atmosfera festiva. A dare il benvenuto agli ospiti, in piazzetta Antonini 5 a Udine, una location senza tempo tra i più storici luoghi della ristorazione udinese e la cucina dello chef Giuseppe Beccarello, affiancato da uno staff attento alle esigenze della clientela.

Il menù natalizio invita a scoprire e riscoprire i sapori di un tempo, proposti in chiave contemporanea ma sempre rispettosi della tradizione. “Tra le scelte spiccano sicuramente i grandi classici delle feste”, racconta lo chef. “Lenticchie e musetto, tortelli in brodo di cappone, pappardelle con ragù di cinghiale e castagne, e cosce di faraona profumate al tartufo bianco sono pensate per mantenere vivo il legame storico con il Natale, aggiungendo un tocco di innovazione senza perdere le radici e valorizzando le migliori materie prime”.

Per gli amanti del pesce, non manca una proposta che omaggia mare e laguna: “Una selezione di crudité servite nella loro purezza, risotto allo champagne rifinito con caviale, anguilla ai ferri e baccalà accompagnato da una morbida polentina”, continua Beccarello.

Grande attenzione anche alla carta dei vini, con una selezione ampia e curata che spazia dalle etichette territoriali ai grandi nomi internazionali.

Il Natale è dolcezza, familiarità e tradizione: valori che si riflettono nell’atmosfera della trattoria. Dulcis in fundo, il percorso si conclude con dessert che lasciano un ricordo indelebile: “Dai panettoni milanesi Cova e Marchesi, alla meringa udinese croccante fuori e morbida dentro, fino al tiramisù. Per chi ama il cacao, un cremoso mantecato al cacao criollo, intenso e aromatico, e un classico invernale come il Montblanc con crema di castagne, panna montata e lievi note di cacao”.

A completare l’offerta, l’arte dell’accoglienza: la scelta dell’orario continuato, sette giorni su sette, perché “il piacere della buona tavola non dovrebbe mai guardare l’orologio”, aggiunge.

“Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti i clienti che, con le loro prenotazioni e il loro affetto, hanno contribuito a rendere questi giorni speciali un tutto esaurito. Auguriamo a tutti un periodo di autentica serenità e delle feste ricche di gioia”, conclude lo chef.

Scopri il menù completo del Natale della Trattoria Ai Frati sul sito: https://www.trattoriaaifratiudine.it/natale/