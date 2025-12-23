Grado si accende di musica, spettacolo e magia con il “Nadal de l’Isola”

Il Natale a Grado.

La città di Grado si prepara a vivere la magia del Natale con il “Nadal de l’Isola”, il calendario di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con Vivace Eventi e il Consorzio Grado Turismo, che animerà il centro storico e le zone circostanti fino al 6 gennaio. Musica, spettacoli, tradizione e suggestione si incontrano per coinvolgere residenti e visitatori, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore della cittadina.

Si comincerà sabato 27 dicembre con il concerto dei Penelope e i Diabolici Toupé, band dal sapore vintage che ripercorre la storia della musica soul e funk. La voce graffiante di Penelope, insieme alla sezione fiati guidata da Francesco Minutello, promette di far rivivere i grandi classici di Otis Redding, Aretha Franklin e Blues Brothers fino alle sonorità contemporanee di Amy Winehouse.

Il giorno successivo, domenica 28 dicembre, piazza Biagio Marin ospiterà The Colours of Gospel, ensemble di circa venti elementi che proporrà un viaggio tra le tradizioni del gospel e le sue evoluzioni contemporanee, accompagnati da tastiere, basso, chitarra e batteria sotto la direzione di Caterina Cesca.

La notte di Capodanno sarà invece dedicata alla festa collettiva per l’arrivo del 2026, con selezioni musicali di Radio Gioconda e le esibizioni della Sos Live Band e dei Dancemania, che spazieranno dalla disco music agli evergreen italiani dagli anni ’70 a oggi. Sarà l’occasione per far ballare il pubblico sulle note di successi internazionali e italiani in un’atmosfera di festa condivisa.

Il cabarettista Gianluca Impastato, volto noto di “Colorado Cafè” e “Only Fun”, porterà la sua comicità sabato 3 gennaio, con lo spettacolo “Sogno o son single”, che ripropone gag e personaggi iconici della sua carriera ventennale tra televisione e teatro. Il giorno successivo, domenica 4 gennaio, la band friulana Corte di Lunas proporrà uno spettacolo unico tra atmosfere medievali e suggestioni fantasy, con strumenti particolari come ghironda, bouzouki e flauti, immergendo il pubblico in un mondo fiabesco.

L’evento che chiuderà il cartellone sarà “Arrivano le Varvuole”, in programma lunedì 5 gennaio alle 17.45. Lo spettacolo itinerante racconta la leggenda delle streghe del mare che, a bordo delle tradizionali “batele”, sbarcano nel porto di Grado e percorrono il centro fino a piazza Biagio Marin, facendo tappa in vari punti della città tra scenografie, fumi e grida suggestive. La regia è affidata a Valentino Pagliei, in collaborazione con Cristina Rovis, l’Associazione QuattroQuarti, Grado Voga, Banda Civica Città di Grado, Quelli del Festival, Gradese Subacquei, Associazione nazionale Marinai d’Italia – sezione di Grado, Graisani de Palù e Lega Navale -sezione di Grado.

Oltre agli eventi live, il “Nadal de l’Isola” propone anche iniziative dedicate ai più piccoli, con presepi, il Villaggio del Natale, spettacoli pirotecnici, mercatini, visite guidate, luna park, luci e decorazioni che trasformano il centro storico in un luogo di festa e tradizione.