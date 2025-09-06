E’ accaduto nella zona di via Cividale a Udine.

Ancora controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato di Udine, nell’ambito delle operazioni disposte dal Questore per garantire la sicurezza cittadina. La notte scorsa, un intervento delle Volanti ha portato al fermo di tre cittadini tunisini, sorpresi in circostanze sospette nella zona di via Cividale.

La segnalazione è partita da un residente, che ha notato tre persone scavalcare una recinzione in piena notte. La chiamata al 112 ha permesso un intervento tempestivo degli agenti, che hanno rintracciato i tre stranieri poco lontano dal luogo segnalato.

Durante il controllo, uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ma il fatto più rilevante è emerso nel corso dell’identificazione: uno dei tre risultava colpito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria di Milano, per reati contro il patrimonio commessi nel capoluogo lombardo. Per lui sono immediatamente scattate le manette.

L’episodio si inserisce in una più ampia attività di controllo effettuata dalla Questura, che nella stessa giornata ha portato al deferimento di 11 cittadini stranieri trovati senza titolo all’interno dell’ex caserma Cavarzerani, struttura destinata all’accoglienza, ma occupata abusivamente.