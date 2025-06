Seduzione, furto e botte: la notte da dimenticare di un 38enne a Udine

A Udine, lui le dà un passaggio, lei lo rapina.

Sembrava un incontro casuale, ma si è trasformato in una rapina violenta: è accaduto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno, lungo viale Palmanova a Udine, uno degli assi stradali principali di accesso alla città.

Un uomo di 38 anni, cittadino straniero, mentre stava percorrendo la via in auto, ha notato una donna che lo ha fermato chiedendo un passaggio. L’uomo si è fermato e ha accettato di farla salire a bordo. La donna, descritta come molto avvenente, avrebbe quindi proposto una prestazione sessuale.

I due si sono appartati in una zona isolata nei pressi di via Moretti, ma lì l’incontro ha preso una piega inattesa. La donna è riuscita a sottrarre al 38enne il portafogli, prelevando circa 250 euro in contanti, e si è data alla fuga a piedi. L’uomo ha tentato di rincorrerla, ma è stato raggiunto da un complice della donna, che lo ha colpito con un pugno in pieno volto, favorendo così la fuga della coppia con il denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili.