Colpo lampo alla sagra: l’incasso da 20mila euro rubato dal bagagliaio

Il furto alla sagra di Sant’Antonio a Porcia.

È successo tutto in pochi secondi, appena passata la mezzanotte tra domenica e lunedì, al termine di una giornata di festa a Sant’Antonio: ignoti hanno sottratto l’incasso dell’intera serata della sagra di Porcia e il furto ha fruttato un bottino stimato in circa 20mila euro.

Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un furto pianificato nei dettagli. La responsabile della manifestazione, incaricata dalla parrocchia, aveva appena concluso le operazioni di chiusura di cassa. Il denaro era stato riposto in uno zaino poi sistemato nel bagagliaio della sua auto, con l’intenzione di portarlo in banca. Ma proprio nel momento in cui la donna saliva a bordo del veicolo, una persona ha aperto il bagagliaio, afferrando lo zaino e fuggendo rapidamente con un’auto.

Gli elementi raccolti fanno pensare a un’azione premeditata. Nella serata, era già stata notata un’auto sconosciuta accanto alla vettura della responsabile. A posteriori, diversi cittadini hanno segnalato la presenza della stessa auto nei giorni precedenti, sospettando che gli autori del furto avessero osservato e studiato i movimenti degli organizzatori per giorni.

Grazie a queste segnalazioni e al supporto delle immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona, le forze dell’ordine sarebbero riuscite a risalire a un possibile numero di targa, ora al vaglio degli investigatori.