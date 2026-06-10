Gli interventi sulla segnaletica stradale a Udine.

A Udine partono i lavori per rendere più sicure e visibili alcune delle principali strade cittadine. Sono stati infatti consegnati gli interventi per il potenziamento della segnaletica stradale prioritaria, un progetto da 310 mila euro, finanziato con fondi ministeriali, che punta a migliorare la sicurezza lungo la rete viaria urbana.

L’intervento riguarderà in particolare attraversamenti pedonali e ciclabili, incroci considerati più critici e aree frequentate dai bambini, con l’obiettivo di rendere la segnaletica più evidente, resistente e riconoscibile. Al centro del progetto ci sono soprattutto gli utenti più vulnerabili della strada: pedoni, ciclisti, bambini e persone anziane.

Segnaletica più visibile nei punti più sensibili della città

Non si tratta di una semplice manutenzione ordinaria, ma di un piano mirato, costruito sulla base dei dati relativi all’incidentalità, dei flussi di traffico e delle caratteristiche dei punti più delicati della viabilità cittadina. L’obiettivo è intervenire dove la sicurezza richiede maggiore attenzione, rendendo più leggibili attraversamenti, incroci e luoghi attraversati ogni giorno da cittadini, famiglie e studenti.

Gli interventi prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale in corrispondenza di attraversamenti pedonali e ciclabili, utilizzando materiali ad alta resistenza come il laminato termoplastico e il bicomponente rullato. Saranno inoltre installati o sostituiti cartelli sperimentali con pannello di fondo giallo-verde fluorescente, pensati per garantire una migliore visibilità anche nelle ore serali, di notte o in caso di maltempo.

Attenzione a scuole, bambini e incroci pericolosi

Una parte importante del progetto interesserà anche gli incroci ritenuti più critici, dove sarà rafforzata la segnaletica di stop e precedenza. Particolare attenzione sarà riservata alle zone vicine alle scuole e ai luoghi frequentati dai bambini, dove nuovi segnali renderanno più evidente la presenza dei più piccoli e richiameranno gli automobilisti a una guida più prudente.

I lavori toccheranno alcuni dei principali assi di accesso alla città, tra cui viale Palmanova, via Cividale, via Martignacco, via del Cotonificio, viale Tricesimo e via Pozzuolo. Gli interventi si svilupperanno inoltre in modo capillare lungo il ring cittadino, da viale delle Ferriere a viale Trieste, passando per via Diaz, viale Europa Unita, viale Duodo e altri tratti strategici della viabilità urbana.

Marchiol: “Una città più sicura e accessibile”

“Questo intervento nasce da una lettura molto concreta della città e delle sue criticità”, dichiara l’assessore alla mobilità Ivano Marchiol. “I dati ci ricordano quanto c’è ancora da fare sul fronte della sicurezza stradale, ma proprio dai numeri che raccontano un problema nasce l’opportunità di cambiare. Vogliamo una città più sicura e più accessibile, a misura di tutti, a partire dagli utenti più fragili della strada: pedoni, ciclisti, bambini e persone anziane”.

Per Marchiol, investire sulla segnaletica significa intervenire su un elemento fondamentale della sicurezza quotidiana. “Rendere più visibili gli attraversamenti, rafforzare la presenza dei segnali nei punti critici e proteggere meglio le aree scolastiche non è un dettaglio tecnico, ma una scelta precisa di cura dello spazio pubblico. La strada è uno spazio condiviso e deve essere leggibile, sicuro e riconoscibile per tutti”.

Il finanziamento ministeriale è stato assegnato anche in ragione della posizione di Udine tra i primi Comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti in rapporto al costo sociale degli incidenti stradali con morti e feriti, sulla base dei dati Istat relativi agli anni 2018, 2019 e 2022. Un elemento che conferma la necessità di interventi strutturali e mirati per trasformare una criticità in un’occasione concreta di miglioramento della sicurezza urbana.