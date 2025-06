Verso una definizione la cessione dell’Udinese Calcio dalla famiglia Pozzo a un fondo statunitensi: chi sono i compratori.

Come annunciato, potrebbe essere questa la settimana decisiva per la cessione dell’Udinese. Secondo fonti rilanciate da media specializzati, sarebbe infatti fissato per venerdì prossimo in Lussemburgo l’incontro per la cessione del club a un fondo statunitense. A rilevare la società, da 39 anni nelle mani della famiglia Pozzo, come riporta Ansa sarebbe il colosso finanziario Guggenheim Partners.

La società americana, che gestisce oltre 349 miliardi di dollari di asset in vari settori, è guidata dal CEO Mark Walter, nome noto nel mondo dello sport. Walter è infatti proprietario dei Los Angeles Dodgers (MLB), azionista dei Los Angeles Lakers (NBA) e della holding che controlla il Chelsea Football Club (Premier League).

Stando alle indiscrezioni, l’accordo preliminare sarebbe già stato firmato lo scorso 15 aprile, con una valutazione dell’operazione intorno ai 180 milioni di euro. Restano ancora da definire i dettagli della transazione, tra cui la possibile permanenza della famiglia Pozzo in società con una quota di minoranza. Tutto sarà più chiaro al momento del closing ufficiale.