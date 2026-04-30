Il coraggio e la prontezza dimostrati sulle piste da sci lo scorso febbraio sono valsi un riconoscimento nazionale a due militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone.

Nella cornice della Camera dei Deputati, presso la Sala della Regina, il Brigadiere Roberto Beraldi e l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Mario Viola sono stati insigniti del premio “Cavalieri del Cuore”. L’onorificenza viene assegnata a chi si distingue per interventi tempestivi nel salvare vite umane in caso di arresto cardiaco, valorizzando il ruolo della formazione e della prontezza operativa.

Il salvataggio sulla pista da sci

L’episodio risale al 19 febbraio scorso, quando una sciatrice è stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava in pista. In quei momenti i due Carabinieri hanno attivato la cosiddetta “catena della sopravvivenza”: dopo aver riconosciuto immediatamente la gravità della situazione e allertato la Centrale Operativa dell’Arma, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare direttamente sulla neve.

Determinante è stato anche l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE). Il Brigadiere Beraldi e l’Appuntato Viola hanno praticato il massaggio cardiaco e proceduto alla defibrillazione precoce, riuscendo a stabilizzare la donna fino all’arrivo dei sanitari.

La premiazione a Roma

La cerimonia, svoltasi ieri 29 aprile a Roma, ha voluto riconoscere l’intervento dei due militari pordenonesi e, più in generale, richiamare l’attenzione sull’importanza della diffusione dei defibrillatori e della formazione al primo soccorso, elementi fondamentali per la sicurezza di cittadini e turisti..