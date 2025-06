Monfalcone tra Promomare e Festa dello Sport.

Monfalcone ha vissuto un lungo ponte festivo straordinario, all’insegna della partecipazione e della promozione del proprio patrimonio culturale, sportivo ed economico. Presenze arrivate da tutto l’isontino per assistere ai due eventi centrali e molto attesi. La sesta edizione di Promomare e la Festa dello Sport 2025, hanno animato la città dal 29 maggio al 2 giugno con un ricco programma di attività, performance, dimostrazioni e incontri, trasformando Monfalcone in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di energia e sport.

“Questi due eventi raccontano l’anima di Monfalcone – ha sottolineato il sindaco Luca Fasan –. Con la Festa dello Sport celebriamo il valore educativo e sociale dell’attività sportiva, investendo concretamente su giovani, disabilità e impiantistica ad essa dedicata. Lo sport è di tutti. Con Promomare, invece, ribadiamo il nostro impegno per valorizzare l’economia del mare, le professioni legate alla nautica, le tradizioni che ci legano all’acqua e le potenzialità di un territorio che ha tutte le carte in regola per diventare punto di riferimento a livello nazionale. Realizzare Promomare qui, nel punto più a nord del Mediterraneo, ha una valenza strategica enorme perchè è il luogo simbolico dove il mare entra all’interno della città”.

La Festa dello Sport.

La Festa dello Sport, che ha preso il via giovedì 29 maggio presso l’Area Verde di via Valentinis, ha offerto un palcoscenico straordinario a decine di realtà sportive cittadine, con tornei, esibizioni e premiazioni che hanno coinvolto atleti di tutte le età, famiglie e appassionati. Cuore della manifestazione è stata la cerimonia di apertura con la sfilata delle società sportive e la premiazione degli Atleti dell’Anno 2024, un momento molto sentito che ha visto salire sul palco giovani promesse, campioni internazionali, dirigenti, allenatori e volontari che hanno contribuito con passione alla crescita dello sport a Monfalcone. Un’occasione per celebrare il merito, la fatica, l’impegno e l’orgoglio di una comunità che attraverso lo sport esprime i propri valori fondanti.

“Queste manifestazioni, oltre a coinvolgere direttamente migliaia di persone, hanno ricadute positive evidenti sul tessuto economico locale, a partire dalle attività commerciali, ricettive e di ristorazione – ha aggiunto il Sindaco – La presenza continua di visitatori, famiglie, turisti, operatori sportivi ed economici ha portato movimento, visibilità e nuove opportunità a chi lavora quotidianamente sul territorio. È la dimostrazione che promuovere cultura, sport e mare non è solo una scelta identitaria, ma una strategia concreta per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità”.

Promomare.

Contemporaneamente, il punto più a Nord del Mediterraneo ha ospitato Promomare, la manifestazione che unisce sport, economia del mare, cultura nautica e innovazione, trasformando per tre giorni il porticciolo Nazario Sauro, in una vetrina d’eccellenza. Gli stand presenti, 22 in totale, hanno rappresentato associazioni sportive acquatiche, aziende della nautica, enti di formazione e istituzioni, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza immersiva tra show cooking, convegni tematici e dimostrazioni in mare.

Un momento simbolico e suggestivo ha suggellato il legame tra i due eventi: la staffetta olimpica, partita dall’Area Verde, ha attraversato la città con il passaggio della fiaccola dello sport, per concludersi a Promomare, in un ideale passaggio di testimone tra terra e mare, tra attività sportive e vocazione nautica.

La città di Monfalcone, con la chiusura delle due manifestazioni, si conferma ancora una volta città dinamica, attrattiva, capace di costruire eventi di qualità e una visione del futuro che mette al centro le persone e l’orgoglio del territorio.