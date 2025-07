Un’opportunità per i giovani: accesso al credito più facile e senza spese accessorie. L’iniziativa valida fino al 30 agosto 2025.

Sostenere i sogni dei giovani, dando loro slancio verso una maggiore autonomia e progettualità. Con questo obiettivo nasce la nuova iniziativa di Credifriuli, che ha annunciato l’attivazione di un prestito personale a tasso agevolato, pensato esclusivamente per i nuovi clienti under 36.



Un prestito leggero per spiccare il volo



“Perché i sogni cambiano forma, non intensità”, recita lo slogan della campagna. E Credifriuli sembra voler trasformare questa filosofia in concretezza: il prestito dedicato ai giovani propone un tasso fisso del 3%, senza spese di istruttoria o incasso rata, con condizioni trasparenti e sostenibili.



Ecco un esempio rappresentativo dell’offerta:

Importo finanziato: 5.000 €

Durata: 10 anni (120 mesi)

Rata mensile: 48,29 €

TAEG: 3,0965%

Costo totale del credito: 794,39 €

Il prestito è accessibile a nuovi clienti – ovvero consumatori privati che non abbiano avuto rapporti nominativi con la banca negli ultimi 24 mesi – e può arrivare a coprire un importo massimo di 10.000 euro, sempre con durata massima di 10 anni.



Mobilità, autonomia e progetti di vita



Dall’acquisto del primo scooter o auto, fino a investimenti per la formazione o per le spese di sistemazione della casa: le finalità del prestito sono volutamente ampie, proprio per accompagnare i giovani nei passaggi più importanti della loro vita adulta. L’iniziativa vuole rispondere alle difficoltà d’accesso al credito che spesso penalizzano le nuove generazioni, offrendo invece una proposta sostenibile, chiara e senza costi nascosti.



C’è tempo fino al 30 agosto

La promozione sarà valida fino al 30 agosto 2025, salvo proroghe, ed è subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte della banca. I giovani interessati potranno ottenere tutte le informazioni presso le filiali Credifriuli o sul sito ufficiale dell’istituto.



Credifriuli, vicina al territorio e ai giovani



L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Credifriuli per il sostegno ai giovani del Friuli Venezia Giulia e delle aree limitrofe, proseguendo una linea di intervento concreta a favore dell’inclusione finanziaria e della crescita individuale.



Per chi ha sempre desiderato trasformare i propri progetti in realtà, ora il primo passo è davvero a portata di mano.



Per saperne di più.



Chi desidera saperne di più sull’iniziativa può consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale della banca, dove sono disponibili tutti i dettagli relativi alle condizioni del prestito. È inoltre possibile prenotare un appuntamento in filiale tramite il portale online della banca.