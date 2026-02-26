Sigfrido Ranucci a Udine: i retroscena mai raccontati di Report arrivano al Castello

Non è solo giornalismo, è una scelta di vita sul filo del rasoio. Il prossimo 7 luglio 2026, il Castello di Udine ospiterà uno degli appuntamenti più intensi di UdinEstate: lo spettacolo di Sigfrido Ranucci, “Diario di un trapezista”. In questa occasione, il giornalista e volto storico di Report si spoglia della veste di conduttore per rivelare un Sigfrido segreto, raccontando come le scelte fatte in pochi secondi abbiano condizionato per sempre il suo destino.

Il volto segreto dell’uomo dietro l’inchiesta

Siamo abituati a vederlo ogni lunedì sera dietro la scrivania di Rai 3, ma chi è l’uomo che ha sfidato i poteri forti? In questo spettacolo, Ranucci si mette a nudo, spiegando che a definire una persona non sono tanto le sue qualità, quanto le decisioni che prende (o che evita di prendere). È un viaggio profondo nel dietro le quinte di una carriera vissuta pericolosamente, dove ogni verità portata alla luce ha avuto un prezzo.

I protagonisti dell’ombra: dalla mafia ai segreti di Stato

Lo spettacolo si popola di figure quasi romanzesche, persone rimaste nell’ombra che sono state determinanti per le inchieste più scottanti della storia recente. Ranucci ripercorre il legame con il vagabondo di Falluja, fondamentale per lo scoop sull’uso del fosforo bianco, e l’incontro con il tassista che gli permise di recuperare i tesori nascosti di Calisto Tanzi.

Il racconto si fa mozzafiato quando entrano in scena la bodyguard Lavinia, che sventò il piano politico per cacciarlo da Report, e un rapinatore pugliese che fu testimone oculare dell’ordine della mafia di uccidere il giornalista. Tra i ricordi emergono anche la producer svizzera che lo salvò da un dossieraggio e la professoressa che filmò il celebre incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini in un autogrill. È una galleria di “angeli custodi” e informatori che hanno permesso a Ranucci di portare a termine il proprio compito, prima di uscire di scena.

Biglietti e info per Sigfrido Ranucci a Udine

L’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con il Comune di Udine, inizierà alle ore 21:00. I biglietti per la data di Udine sono già disponibili sul circuito Ticketone. Per ogni ulteriore dettaglio tecnico o logistico, è possibile consultare il sito ufficiale dell’organizzatore all’indirizzo www.azalea.it.