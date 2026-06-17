Sms truffa su multe e infrazioni, raffica di segnalazioni a Udine

La truffa dei falsi Sms sulle infrazioni

Il Comune di Udine mette in guardia i cittadini da una nuova ondata di Sms fraudolenti legati a presunte infrazioni stradali. In questi giorni stanno infatti circolando messaggi inviati da un mittente identificato in modo generico come “COMUNE”, nei quali viene segnalata una presunta violazione del Codice della Strada associata alla targa del destinatario.



Nel testo del messaggio, simile a quello già segnalato in diverse zone d’Italia, si legge: “Risulta un’infrazione di traffico associata alla vostra targa. Vi invitiamo a controllare i dettagli”. Subito dopo, il destinatario viene invitato a cliccare su un link esterno per consultare le informazioni relative alla presunta sanzione.



Si tratta però di un tentativo di truffa. L’obiettivo è indurre le persone ad aprire collegamenti fraudolenti e, successivamente, a inserire dati personali, informazioni sensibili o dati bancari.

L’avviso del Comune di Udine

Il Comune precisa che non invia Sms per notificare infrazioni al Codice della Strada, sanzioni amministrative o richieste di pagamento. Allo stesso modo, l’amministrazione non utilizza mittenti generici come “COMUNE” per comunicazioni di questo tipo.



L’invito rivolto alla cittadinanza è quindi quello di prestare particolare attenzione ai messaggi ricevuti sul telefono, soprattutto quando contengono richieste urgenti, presunti pagamenti da effettuare o link da aprire per verificare multe e sanzioni.

Cosa fare se si riceve il messaggio

In caso di ricezione di un Sms sospetto, il Comune raccomanda di non cliccare sui collegamenti contenuti nel messaggio, di non inserire alcun dato personale o bancario e di cancellare immediatamente l’Sms.

Per qualsiasi verifica su eventuali sanzioni o comunicazioni ufficiali è sempre opportuno fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali del Comune di Udine e agli uffici competenti, evitando di affidarsi a link ricevuti tramite messaggi non verificati.

La raccomandazione è quella di diffidare da comunicazioni generiche o allarmistiche e di segnalare eventuali episodi sospetti, così da evitare che altre persone possano cadere nella trappola.