Emergenza caldo, Pordenone attiva il Piano 2026 per proteggere le persone fragili

Il Comune di Pordenone ha attivato il Piano Emergenza Caldo 2026, lo strumento predisposto ogni anno dall’Assessorato alle Politiche Sociali per prevenire i rischi sanitari e sociali legati alle alte temperature, con particolare attenzione alle persone più fragili ed esposte.



Il piano è realizzato in collaborazione con Polizia Locale, Asfo, Croce Rossa Italiana, Associazione San Valentino, Auser Fabiano Grizzo e Aifa, confermando una rete territoriale pensata per garantire assistenza, prossimità e interventi concreti nei momenti di maggiore difficoltà.

Cucci: attenzione ai più vulnerabili

L’iniziativa, ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci, rientra nelle azioni predisposte dal Comune in un’ottica di salute, prevenzione e tutela delle persone più vulnerabili, in particolare rispetto alle ondate di calore che interessano sempre più spesso anche il territorio pordenonese.



Cucci ha sottolineato come il Piano rappresenti un’azione ormai consolidata di comunità e prossimità, che si affianca ad altre progettualità rivolte alla popolazione anziana. Tra queste, il Grest Over 65, al via dal 22 giugno al 17 luglio, e i “Pomeriggi in Villa”, in programma dal 20 luglio al 14 agosto negli spazi di Villa Baschiera Tallon, realizzati in collaborazione con la cooperativa sociale Foenis e la Fondazione Pia Baschiera e Arrigo Tallon. Iniziative che, come evidenziato dall’assessora, hanno già registrato il tutto esaurito.

Brochure informativa e numeri utili

In questi giorni è in distribuzione una brochure informativa con consigli pratici per difendersi dalle ondate di calore, con un’attenzione particolare agli anziani e ai bambini molto piccoli. Nel dépliant sono riportati anche tutti i numeri utili e di emergenza da contattare in caso di necessità.



Il primo riferimento, in presenza di problematiche sanitarie, resta il medico di medicina generale. Il Servizio Sociale del Comune è raggiungibile al numero 0434 392711 dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 14. La Polizia Locale risponde al numero 0434 392811 tutti i giorni dalle 8 alle 24 e nei festivi dalle 8 alle 20.



Per la continuità assistenziale è attivo il numero 116117, mentre il 112 resta il riferimento per le emergenze.

Spesa, farmaci, trasporti e acqua a domicilio

Il Piano prevede anche il coinvolgimento diretto delle associazioni partner, che garantiranno supporto per trasporti, consegna della spesa e dei farmaci, soccorso alimentare e, nei casi individuati dalla rete territoriale, anche la consegna gratuita dell’acqua a domicilio.

I nuclei familiari di Pordenone che si trovano in condizioni di vulnerabilità o fragilità possono fare richiesta del servizio di consegna gratuita dell’acqua contattando l’Associazione San Valentino o il Servizio Sociale.

L’Associazione San Valentino risponde ai numeri 347 1997056 e 349 6300486 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. La Croce Rossa di Pordenone è contattabile al 335 1919347 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 16. L’Associazione Aifa risponde al 327 7823159 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, mentre Auser Fabiano Grizzo è raggiungibile al 380 4744483 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.

Tutte le informazioni e i recapiti sono disponibili anche sul sito del Comune di Pordenone.

Una rete per affrontare l’estate

Con il Piano Emergenza Caldo 2026, il Comune conferma l’impegno nel costruire un sistema di protezione sociale capace di prevenire i rischi, sostenere le persone fragili e rafforzare la coesione della comunità. Un intervento che punta non solo a rispondere alle emergenze, ma anche a creare una rete di attenzione quotidiana attorno a chi può trovarsi più esposto agli effetti delle alte temperature.