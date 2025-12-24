Gorizia, controlli anche dall’alto per prevenire furti in casa

Controlli coordinati dei carabinieri per prevenire i furti in casa.

Controlli anche dall’alto per prevenire i furti in casa. I carabinieri della Compagnia di Gorizia, infatti, viste le festività natalizie, hanno intensificato il monitoraggio del territorio: la serata di ieri 23 dicembre, ha visto l’impiego straordinario di un elicottero del 14° Nucleo di Belluno, un velivolo multiruolo in grado di operare sia di giorno sia di notte, insieme alle pattuglie a terra.

Sorvolo e vigilanza a terra

L’equipaggio dell’elicottero, composto da due piloti e uno specialista di bordo, ha effettuato sorvoli mirati sulle zone residenziali, integrandosi con i controlli delle Stazioni Carabinieri e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gorizia. Questo dispositivo ha garantito una presenza ampia e dinamica sul territorio, aumentando l’efficacia dell’azione preventiva.

Durante il servizio sono state identificate 96 persone e controllati 38 veicoli nelle aree più a rischio per i furti. La combinazione tra sorveglianza aerea e pattuglie a terra ha potenziato la capacità di intervento e la deterrenza, rafforzando il presidio delle zone sensibili. Fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, che con segnalazioni e dialogo con i Carabinieri hanno aiutato a indirizzare i controlli e aumentarne l’efficacia.

Consigli pratici per i cittadini

I Carabinieri ricordano alcune semplici precauzioni per ridurre il rischio di intrusioni. È importante verificare che porte e finestre siano sempre chiuse, evitare di lasciare segnali evidenti di case incustodite e segnalare movimenti sospetti. L’installazione di sistemi di videosorveglianza o di allarme collegati al 112 può garantire un intervento immediato. Anche piccole accortezze, come una buona illuminazione esterna o informare una persona di fiducia in caso di assenze prolungate, aiutano a prevenire i furti.

I controlli preventivi proseguiranno nei prossimi giorni, confermando l’impegno dei Carabinieri nel garantire una presenza costante e rassicurante sul territorio, in modo che cittadini e famiglie possano vivere le festività con maggiore serenità.