Il piano della viabilità e i parcheggi per la finale di Supercoppa Europea.

Il 13 agosto la città di Udine ospiterà la finale di Supercoppa Europea, uno degli appuntamenti sportivi più importanti a livello internazionale, che porterà in città decine di migliaia di appassionati di calcio. Per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e per agevolare l’afflusso allo stadio Friuli, il Comune di Udine, in stretta collaborazione con la UEFA, ha messo a punto un dettagliato piano della viabilità, concepito per prevenire congestionamenti e assicurare l’esperienza migliore possibile a tutti i partecipanti.

Accessi e sicurezza

Nei pressi dello stadio verranno attivate misure di controllo precise. Nel giorno della partita, l’intera area attorno allo Stadio Friuli sarà interdetta al pubblico privo di biglietto, e l’accesso sarà consentito solo ai possessori di un regolare titolo d’ingresso. I parcheggi immediatamente adiacenti allo stadio saranno riservati e gestiti direttamente da UEFA, fatta eccezione per gli stalli dedicati alle persone con disabilità, che potranno accedere all’interno del perimetro seguendo le indicazioni segnaletiche presenti lungo il percorso.

Dove parcheggiare

Per il pubblico che raggiungerà lo stadio in automobile, sono state predisposte due aree di sosta, entrambe gratuite, ma con modalità diverse di accesso. Intorno allo stadio tutte le aree di parcheggio (parcheggio nord e sud) saranno interdette, compresi i nuovi stalli al parco del Cormôr.

Tutte le indicazioni relative alla viabilità, alle aree di sosta disponibili e a quelle interdette, saranno poste a partire dai caselli autostradali e nei principali svincoli della tangenziale ovest in avvicinamento allo stadio. Già a partire da oggi, gli addetti incaricati dal Comune in collaborazione con gli enti gestori della rete viaria per competenza, hanno iniziato a predisporre la segnaletica dedicata. Quella posizionata sarà una segnaletica uniforme e immediatamente riconoscibile su tutto il tragitto.

Entrambe le aree disponibili al general public saranno facilmente individuabili grazie a cartelli specifici con le diciture “PF” (per la Fiera) e “PU” (per l’Università), oltre che le indicazioni di percorso consigliato.

Parcheggio Fiera (PF1, PF2, PF3): quest’area, situata in zona Fiera, offre posti auto gratuiti ma con prenotazione obbligatoria. I titolari di biglietto per l’accesso allo stadio potranno prenotare il proprio parcheggio a partire da comunicazione UEFA. Da qui partiranno delle navette dedicate che accompagneranno i tifosi allo stadio e li riporteranno indietro a fine partita.



Le navette saranno operative in andata, dalla Fiera verso l’area di carico/scarico predisposta presso lo stadio, dalle 17:30 alle 21:00, a riempimento. E al ritorno, con partenza da questa stessa area in direzione Fiera, dalle 23:30 all’01:00, sempre a riempimento.



Parcheggio Università dei Rizzi (PU): anche questo parcheggio sarà gratuito, ma senza necessità di prenotazione e fino ad esaurimento posti. Da qui lo stadio sarà raggiungibile a piedi, seguendo un percorso segnalato in modo chiaro lungo tutto il tragitto. Il tracciato pedonale indicato dall’area di parcheggio permetterà di raggiungere gli accessi allo stadio in sicurezza e percorrerà via Fagagna, via Milano e via Bergamo.

Arrivi in treno

Per chi raggiungerà Udine in treno, è previsto un servizio navetta diretto tra la stazione ferroviaria e lo stadio, pensato per facilitare gli spostamenti dei tifosi. Le navette partiranno dalla stazione dalle 17:30 alle 21:00, a riempimento.



Al termine della partita, le corse in direzione stazione saranno invece tre: la prima alle 23:15, la seconda alle 00:45, l’ultima corsa alle 01:00.

Taxi e bike sharing

Per chi preferisce affidarsi al servizio taxi, è stato istituito un apposito punto di raccolta in fondo a via delle Scuole, ai Rizzi, pensato per facilitare salita e discesa in sicurezza. Il numero del Radiotaxi Udine è 0432 505858.



Sempre per motivi di sicurezza, non sarà possibile accedere all’area dello stadio con il servizio di bike sharing, che sarà interrotto in corrispondenza con il perimetro di sicurezza (no parking zone) allestito nell’area intorno allo stadio Friuli.

Informazioni utili

Tutti coloro già in possesso del biglietto hanno già ricevuto o riceveranno nelle prossime ore, tramite i canali ufficiali UEFA, le indicazioni personalizzate relative alla viabilità, ai parcheggi e agli accessi. Si raccomanda per questo di controllare le comunicazioni ricevute via mail o app.