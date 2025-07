Uefa Super Cup a Udine, parte la vendita dei biglietti: ecco quanto costano

In vendita i bigllietti per la Supercoppa Europea.

La vendita dei biglietti al pubblico per la UEFA Super Cup 2025, che si terrà mercoledì 13 agosto allo stadio Friuli di Udine e che vedrà sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League 2025, e il Tottenham Hotspur, vincitore della UEFA Europa League 2025, è iniziata in esclusiva su UEFA.com dalle 16 di martedì 29 luglio.



I biglietti saranno venduti in base all’ordine di arrivo, con un limite di due biglietti per acquirente. Come di consueto, la maggior parte dei biglietti per la partita è riservata ai tifosi e al pubblico. Su un totale di 22.500 biglietti (capienza netta dello stadio per la partita), 17.200 sono a disposizione per l’acquisto da parte dei tifosi e del pubblico.

I prezzi.

Le categorie di prezzo dei biglietti per il pubblico sono:

Categoria 3: 30 €

Categoria 2: 80 €

Categoria 1: 130 €



I biglietti per gli spettatori disabili sono disponibili al prezzo di 30 € (prezzo del biglietto di categoria 3 e possibilità di richiedere gratuitamente un biglietto per un accompagnatore).



Sono disponibili anche posti Prime Seats al costo di 350 €. I posti Prime Seats sono situati in posizione centrale all’interno della categoria 1.



I tifosi delle due squadre partecipanti hanno già avuto accesso ai biglietti loro assegnati tramite i rispettivi club, con 5.800 e 4.700 biglietti acquistati rispettivamente dai tifosi del PSG e del Tottenham Hotspur.

I biglietti saranno consegnati tramite l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets pochi giorni prima della partita. I possessori dei biglietti dovranno scaricare l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per gli utenti Android e iPhone. Con questa app, i tifosi in possesso di biglietti possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro, in qualsiasi momento e ovunque si trovino, su uno smartphone iOS/Android.

Una sezione dedicata alle domande frequenti è disponibile per i tifosi su UEFA.com.

Termini e condizioni di vendita dei biglietti UEFA Super Cup 2025.

I biglietti per la UEFA Super Cup 2025 sono venduti in base a termini e condizioni rigorosi che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato e invalidano qualsiasi biglietto acquistato o utilizzato in violazione dei termini e delle condizioni. Tutti i possessori di biglietti sono vincolati da questi termini e condizioni di vendita dei biglietti e la UEFA applica attivamente queste disposizioni.



Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che chiunque sia stato bandito dalla partecipazione alle partite di calcio non possa acquistare i biglietti. La vendita dei biglietti al pubblico per la UEFA Super Cup 2025 sarà effettuata esclusivamente su UEFA.com. La UEFA esorta tutti gli appassionati di calcio ad astenersi dall’acquistare biglietti o pacchetti di ospitalità da venditori, agenti o siti web non autorizzati, poiché i biglietti ottenuti in violazione dei termini e delle condizioni della UEFA saranno invalidi e agli acquirenti di tali biglietti potrebbe essere negato l’ingresso allo stadio.