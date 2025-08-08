Supercoppa Uefa, i tre trofei arrivano in piazza Libertà in attesa della sfida al Friuli

Supercoppa Uefa, a Udine arrivano i tre trofei più prestigiosi del calcio europeo.

Dopo un tour attraverso il Friuli Venezia Giulia, le coppe più prestigiose del calcio europeo – Champions League, Europa League e UEFA Super Cup – arrivano a Udine per un evento imperdibile. Martedì 12 agosto alle 11 sarà inaugurato in piazza Libertà l’UEFA Fan Festival, che ospiterà i trofei dalle 10 alle 22 di martedì e dalle 10 alle 18 di mercoledì 13, giorno in cui si disputerà la grande partita allo Stadio Friuli tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur alle 21.

La Trophy Experience, che ha già toccato Gorizia, Trieste, Grado e sabato sarà a Lignano Sabbiadoro, farà così tappa nella città friulana, regalando ai tifosi la possibilità di ammirare da vicino i simboli di successi calcistici internazionali.

Il festival, allestito in collaborazione con UEFA, Comune di Udine e FIGC, sarà animato da giochi, animazione per bambini, proiezioni dedicate e la partecipazione di ambassador locali e personaggi sportivi, tra cui Jonathan Milan, testimonial dell’evento. Nel frattempo, la città si prepara al grande appuntamento: il Giant Trophy, un’installazione di circa quattro metri che riproduce il trofeo, è già arrivato in piazza San Giacomo per accompagnare tifosi, sportivi, turisti e cittadini al grande evento, assieme al pallone gigante brandizzato per l’occasione. Un’altra sfera gigante sarà posizionata in via Mercatovecchio.

Piazza Libertà, come anticipato, accoglierà l’UEFA Fan Festival, un luogo per celebrare l’evento insieme a UEFA e a tutti i partner della competizione tra sport, intrattenimento dal vivo, giochi e divertimento per tutti, con un’area per bambini e ragazzi coinvolgendo, con il supporto del Comune e FIGC, alcuni centri estivi e scuole di calcio a livello locale. All’UEFA Fan Festival saranno disponibili giochi, gadget e l’animazione serale con proiezioni dedicate all’evento calcistico dell’estate.

Agevolazioni turistiche e visite guidate

PromoTurismoFVG ha promosso una serie di agevolazioni per i possessori del biglietto della partita e un accompagnatore: riduzioni nei musei di Udine e in altre località regionali fino all’11 agosto, audioguide gratuite da ritirare in infopoint fino al 15 agosto e ingressi gratuiti ai musei udinesi il 12 agosto, in occasione dell’apertura del Fan Festival.

Numerosi musei in città come Trieste, Gorizia, Pordenone e Cividale del Friuli aderiscono all’iniziativa, offrendo riduzioni e servizi dedicati. Per tutte le informazioni, orari e promozioni è stata creata una landing page dedicata sul sito di PromoTurismoFVG (www.turismofvg.it/supercoppa), dove è possibile acquistare anche la t-shirt celebrativa della Trophy Experience.

Fan meeting point per tifosi

Per accogliere i supporter delle squadre in arrivo a Udine, sono stati allestiti due Fan Meeting Point: in piazza Primo Maggio per i tifosi del Tottenham e nel parco Moretti per quelli del Paris Saint-Germain. Entrambi saranno aperti dalle 10 alle 18 del 13 agosto e offriranno intrattenimento, food & beverage, dj set e aree tematiche.