Gattini chiusi in scatola e abbandonati, il Comune: “Gli animali non sono giocattoli”

Quattro gattini abbandonati in una scatola a Polcenigo.

Quattro gattini sono stati trovati abbandonati dentro una scatola a San Giovanni di Polcenigo, in condizioni precarie. Il tempestivo intervento della Polizia Locale e della volontaria Maria Teresa Della Toffola ha permesso di mettere in salvo i piccoli, trasferiti al canile di Villotta, struttura convenzionata con il Comune per la gestione degli animali ritrovati sul territorio.

Il Comune di Polcenigo comunica che due dei cuccioli sono già stati adottati da famiglie premurose, mentre gli altri due sono ancora in cerca di una casa. Le persone interessate all’adozione possono contattare il Rifugio di Villotta al numero 327 0977261 o via email all’indirizzo info@rifugiodivillotta.org.

“Gli animali domestici non sono giocattoli – è il post che lo stesso Comune ha fatto sulla sua pagina social -. Accoglierli comporta doveri e responsabilità, a partire dalla sterilizzazione. Gli abbandoni sono un dolore per tutti e un costo per la comunità”. Oltre ai gatti, sono disponibili adozioni anche per cani, con contributi fino a 3mila euro per gli animali accolti nel 2024.