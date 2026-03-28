Supereroi in corsia a Udine: Polizia e volontari regalano sorrisi ai piccoli pazienti

Una mattinata diversa, fatta di emozioni, stupore e sorrisi, ha coinvolto i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Venerdì 27 marzo, i piccoli pazienti hanno ricevuto una visita davvero speciale: Spiderman e Batman, accompagnati dagli agenti della Polizia di Stato.



L’iniziativa, “Supereroi in corsia”, ha visto la collaborazione della Polizia di Stato di Udine insieme al SIULP di Venezia e Udine. Un progetto pensato per portare un momento di leggerezza e vicinanza ai bambini costretti in ospedale, trasformando per qualche ora le stanze di degenza in un luogo di fantasia.



Durante la visita, i piccoli ricoverati hanno potuto incontrare i loro eroi preferiti, scattare fotografie e condividere attimi di gioco e spensieratezza insieme agli agenti e al personale sanitario. Un’esperienza che ha saputo rompere la routine ospedaliera, regalando emozioni autentiche non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie. L’iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni e territorio, capace di unire professionalità e umanità.