Brutta caduta a Piancavallo: sospetta frattura a una gamba per una sciatrice

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove una giovane sciatrice si è infortunata durante una discesa nei pressi del comprensorio del Piancavallo. L’allarme è scattato attorno alle 12, quando la Sores ha attivato la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino.



La donna, una 32enne residente in zona, stava sciando poco distante dalle piste quando, per cause in corso di accertamento, è caduta riportando una sospetta frattura ad una gamba. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento rapido ma, fortunatamente, il punto dell’incidente si trovava a breve distanza dalla strada.



Due tecnici delle squadre di terra si sono mobilitati immediatamente, raggiungendo la sciatrice in tempi brevi. Una volta sul posto, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare l’arto infortunato, immobilizzando la donna prima di procedere con il trasporto in barella.



Dopo le prime cure sul posto, la 32enne è stata trasferita fino alla strada, dove nel frattempo era giunta un’ambulanza. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso.