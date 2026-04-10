Sul Raccordo A23-Tangenziale di Udine (R34) sono in programma tre notti di chiusure per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra Udine Nord e la Tangenziale di Udine, in direzione di quest’ultima. Le limitazioni scatteranno nelle notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 aprile, con orario compreso tra le 22:00 e le 6:00.

Per chi viaggia in quella direzione, il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine Nord. Da qui sarà necessario proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine, uscire allo svincolo per la SP49 Tavagnacco/Feletto e rientrare allo svincolo successivo della SP49 per Tarvisio, immettendosi infine in Tangenziale sempre in direzione Tarvisio.