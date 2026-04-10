Lavori alle gallerie: chiude un tratto della A23 in entrambe le direzioni

Per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sono previste chiusure notturne sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Nello specifico, sarà inaccessibile il tratto tra Carnia e Pontebba, in entrambe le direzioni.

In direzione Tarvisio.

Le chiusure sono previste nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 21:00-6:00, nel tratto Carnia-Pontebba, verso Tarvisio. Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno irraggiungibili dalle 12:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile e dalle 12:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 aprile. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.

Chiusure in direzione Udine.

Nelle tre notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia, verso Udine. Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Stavoli Sachs” e “Carnia ovest” e l’area di servizio “Campiolo ovest”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Tolmezzo e rientrare sulla A23 alla stazione di Carnia.