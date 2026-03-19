Udine Nord, chiusura notturna tra tangenziale e A23: come evitare i blocchi

Nuovi cantieri in vista per la viabilità veloce nella zona nord della città: per consentire interventi di manutenzione sul raccordo che collega l’autostrada A23 (Udine-Tarvisio) alla Tangenziale di Udine, sono previste limitazioni al traffico durante la prossima notte. I provvedimenti scatteranno dalle 22:00 di venerdì 20 marzo e resteranno in vigore fino alle 6:00 di sabato 21 marzo.

Cosa chiude e chi riguarda

Le chiusure interesseranno specificamente due rami dello svincolo di Udine Nord. Nello specifico sarà chiuso il ramo esterno di entrata di Udine nord, per chi proviene dalla Tangenziale ovest di Udine e sarà chiuso anche il ramo esterno di uscita di Udine nord, verso la Tangenziale ovest di Udine, in direzione Tarvisio.

I percorsi alternativi consigliati

Per ridurre i disagi, si consigliano i percorsi alternativi: per chi deve entrare, proseguire sulla SS13 Pontebbana fino all’uscita successiva, percorrere via Guglielmo Marconi verso nord fino alla rotonda, riprendere la SS13 in direzione Udine e utilizzare lo svincolo autostradale di Udine Nord. Per chi deve uscire, l’alternativa è proseguire lungo il ramo di svincolo sulla Tangenziale in direzione Udine, uscire allo svincolo successivo e rientrare dallo stesso in Tangenziale seguendo le indicazioni per Tarvisio.