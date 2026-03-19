Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 20 marzo

Le previsioni meteo per venerdì 20 marzo in Friuli Venezia Giulia annunciano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su quasi tutta la regione. Nonostante il sole, al mattino saranno possibili locali gelate anche in pianura, mentre sulla costa e sulle zone orientali soffierà una Bora moderata, particolarmente sentita sul Carso e a Trieste, dove il vento potrebbe permanere per l’intera giornata. A partire dal pomeriggio, la zona montana vedrà un passaggio a condizioni di cielo da poco nuvoloso a variabile.

Le temperature.

Per quanto riguarda le temperature, in pianura si passerà da minime comprese tra 0 e +4 gradi a massime gradevoli che raggiungeranno i 16-18 gradi nelle ore centrali. Sulla costa il clima sarà leggermente più costante, con valori minimi tra i 5 e gli 8 gradi e massime che oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi. In quota, la colonnina di mercurio segnerà temperature intorno ai 4 gradi a 1000 metri, mentre a 2000 metri si scenderà sotto lo zero con una media di circa -2 gradi.