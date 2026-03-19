Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 20 marzo

19 Marzo 2026

di Redazione

Le previsioni meteo per venerdì 20 marzo in Friuli Venezia Giulia annunciano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su quasi tutta la regione. Nonostante il sole, al mattino saranno possibili locali gelate anche in pianura, mentre sulla costa e sulle zone orientali soffierà una Bora moderata, particolarmente sentita sul Carso e a Trieste, dove il vento potrebbe permanere per l’intera giornata. A partire dal pomeriggio, la zona montana vedrà un passaggio a condizioni di cielo da poco nuvoloso a variabile.

Le temperature.

Per quanto riguarda le temperature, in pianura si passerà da minime comprese tra 0 e +4 gradi a massime gradevoli che raggiungeranno i 16-18 gradi nelle ore centrali. Sulla costa il clima sarà leggermente più costante, con valori minimi tra i 5 e gli 8 gradi e massime che oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi. In quota, la colonnina di mercurio segnerà temperature intorno ai 4 gradi a 1000 metri, mentre a 2000 metri si scenderà sotto lo zero con una media di circa -2 gradi.

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