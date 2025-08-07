Tari a Udine, in consegna gli avvisi di pagamento dell’acconto

A Udine sono in consegna gli avvisi per l’acconto Tari.

Il Comune di Udine ha avviato in questi giorni la distribuzione degli avvisi di pagamento relativi all’acconto TARI, la prima rata per l’imposta sui rifiuti dell’anno 2025. I contribuenti dovranno effettuare il versamento entro la data di scadenza fissata per il 30 settembre.

Anche quest’anno, la consegna degli avvisi seguirà una doppia modalità. Per la generalità dei cittadini e delle cittadine, la spedizione avverrà tramite posta ordinaria. Diversamente, per coloro che risultano in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) registrata nei pubblici elenchi, la trasmissione avverrà in modalità telematica.

In quest’ultimo caso, alla notifica via PEC sarà associato anche un avviso tramite l’app IO, così da garantire una maggiore copertura nella comunicazione. Il Comune invita quindi tutti i titolari di PEC a consultare regolarmente la propria casella: la ricezione digitale sostituisce integralmente il tradizionale bollettino cartaceo, che non verrà più recapitato.

Come effettuare il pagamento.

Per il pagamento, resta confermato l’obbligo di utilizzo del sistema PagoPA, in linea con la normativa per le pubbliche amministrazioni. Una modalità ormai consolidata tra i contribuenti udinesi: nel 2024, infatti, il 90% ha utilizzato con successo questo strumento. Gli avvisi TARI 2025 saranno quindi corredati del modello PagoPA. In alternativa, sarà comunque possibile procedere al versamento utilizzando il modello F24.

Il modello F24 potrà essere scaricato dal Portale del Contribuente del Comune di Udine, all’indirizzo https://udine.comune-online.it, potrà essere richiesto allo sportello online della Net, oppure direttamente presso gli sportelli Net Spa – Ufficio TARI, in Viale Duodo 3/C (piano terra), aperti il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 16.00 senza appuntamento, su prenotazione chiamando il numero verde 800 520 406.

Accedendo allo sportello online tramite SPID, Tessera Sanitaria (TS-CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), sempre all’indirizzo https://udine.comune-online.it, è possibile anche verificare la propria posizione, consultare i pagamenti effettuati, scaricare la documentazione o procedere direttamente al pagamento.

Per assistenza o ulteriori informazioni è attivo il numero verde dedicato alla TARI 800 520 406, operativo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:00. È inoltre disponibile lo sportello online al link: https://sportellonline.netaziendapulita.it