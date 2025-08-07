Bocce in piazza a Varmo: tra appassionati, curiosi e tanti giovani

Grande partecipazione a Varmo per Bocce in piazza.

Un mese e mezzo di entusiasmo, partecipazione e sport all’aria aperta ha trasformato piazza San Giorgio di Gradiscutta di Varmo in un vero e proprio bocciodromo a cielo aperto. La manifestazione “Bocce in piazza” ha registrato un successo al di là delle aspettative, con oltre 250 partecipanti tra appassionati, curiosi e moltissimi giovani, dando vita a un evento che ha saputo unire tradizione e socialità.

All’ultima serata, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che non si è limitato a presenziare ma ha partecipato attivamente al torneo di “barilot”, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per la vitalità delle comunità locali: “Complimenti a tutti i volontari e grazie per aver portato qui tantissima gente, ravvivando e dando energia alla comunità. Divertirsi e stare insieme: questa è la forza dello sport. L’auspicio è che le prossime edizioni abbiano altrettanto successo, coinvolgendo tanti giovani come quest’estate“.

Il clima di festa e partecipazione ha coinvolto ogni sera moltissime persone, in un mix tra gare amatoriali e momenti conviviali, animati dalla passione per uno sport che torna protagonista nei luoghi simbolo della vita collettiva: le piazze.

Un successo di comunità tra tradizione, sport e partecipazione

Fabio Scaini, presidente della Bocciofila Del Varmo, ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “Un grazie alle istituzioni, agli sponsor e ai volontari. È stata una magnifica esperienza estiva. Vedere il gioco delle bocce in piazza è bellissimo, soprattutto con un pubblico così numeroso ogni sera”.



A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stato Davide De Candido, vicesindaco di Varmo, che ha ribadito il valore sociale “dell‘iniziativa che ha coinvolto tutti, con una grande partecipazione ogni sera da parte delle associazioni del territorio. Un vero successo di comunità”.

Entusiasta anche Raffaele Venturini, rappresentante provinciale della Federazione italiana bocce, che ha evidenziato l’aspetto innovativo, ma allo stesso tempo tradizionale, della manifestazione: “Un evento eccezionale, soprattutto per la presenza di tanti giovani. Tornare all’origine, nelle piazze, per il gioco delle bocce è un modello che va sostenuto”. Momenti di emozione durante la premiazione, con un riconoscimento molto applaudito consegnato a Remo Panigutti, per l’instancabile lavoro durante tutta la manifestazione e i meriti sportivi conquistati negli anni. Sul fronte sportivo, nel torneo Impero, girone oro, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Fabiano Vatri e Federico Scaini. Il torneo delle associazioni, sempre per il girone oro, è stato vinto dal gruppo alpini Gradiscutta-Varmo.