I risultati del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine 237 eventi ospitati, un pubblico complessivo di oltre 147mila spettatori e i conti in ordine, con ricavi pari a 3.924.176 euro e un risultato d’esercizio al netto delle imposte positivo per € 58.222,64 euro. Sono questi i dati più significativi illustrati dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Paolo Vidali, a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo 2024 da parte dell’Assemblea dei Soci, di cui fanno parte il Comune di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia. Un anno dunque, il 2024, che si attesta fra i migliori di sempre, sia per i risultati economici che per la massiccia affluenza di spettatori e il gradimento della programmazione.

Il totale dei ricavi nell’esercizio 2024 ha registrato un incremento di circa 525.000 euro rispetto all’esercizio precedente: somma imputabile in buona parte all’aumento di abbonamenti e biglietti venduti fra settembre e dicembre 2024. Durante l’esercizio, il numero assoluto degli abbonamenti è aumentato di quasi il 20% e gli incassi in percentuale leggermente superiore. Il totale dei costi direttamente imputabili all’attività artistica è stato di 2.788.960 euro, con un considerevole aumento rispetto all’esercizio precedente 2.288.493 euro essenzialmente dovuto all’aumento dell’offerta di spettacolo.

Gli spettacoli e il pubblico

In aumento sostenuto il numero di appuntamenti proposti nel corso del 2024 direttamente dalla Fondazione: Prosa, Musica, Opera, Operetta e Danza, Lezioni di Storia e di Scienze, eventi collaterali di approfondimento e incontri con gli Autori. In totale 131 eventi contro i 91 del 2023 e ai quali hanno assistito 58.567 spettatori contro i 48.254 dell’anno precedente, con un incremento del 21%.



Significativa pure l’affluenza di pubblico derivata dalle attività realizzate dalla Fondazione in collaborazione con altre realtà – 34.676 spettatori complessivi – e quelle organizzate esclusivamente da terzi, che toccano quota 53.844 presenze per un totale di oltre 147mila fruitori. In totale, nel 2024 sono stati 237 gli eventi che hanno trovato casa al Giovanni da Udine, contro i 201 del 2023.

“I risultati positivi ottenuti nel 2024 – ha detto il Presidente della Fondazione Paolo Vidali – non dipendono da un unico fattore. Certo, le risorse messe a disposizione dai Soci Fondatori rappresentano il nucleo intorno al quale la Fondazione ha costruito e costruisce la propria attività: d’altra parte l’esistenza del Giovanni da Udine, il Teatro pubblico della città, non avrebbe senso senza il sostegno di Comune e Regione. Ma credo di poter dire che nella formazione del bilancio del Giovanni da Udine l’elemento essenziale sia il pubblico, perché la crescita economica che si è verificata dipende principalmente dall’aumento della vendita dei biglietti e degli abbonamenti. Ed è forse banale dirlo (o forse no), ma questo è stato reso possibile dall’impegno e dalla dedizione dell’intero staff del Teatro. I primi ringraziamenti vanno quindi al nostro pubblico, ai direttori artistici Paolo Cascio, Fiorenza Cedolins e Roberto Valerio e ai dipendenti e collaboratori della Fondazione, sicuri che con la loro partecipazione e il loro impegno saranno possibili risultati ancora migliori negli anni a venire. Devo però sottolineare che molte altre istituzioni, pubbliche e private, anche nel 2024 hanno sostenuto il Giovanni da Udine, e quindi ringrazio in particolare il Gruppo Danieli, Fondazione Friuli, Confindustria Udine,Amga Energia & Servizi – Gruppo Hera, Civibank Gruppo Sparkasse e Banca di Udine augurandomi che vorranno essere vicine alla Fondazione non solo nell’anno in corso, ma anche nel prossimo futuro. Ma non sarebbe giusto dimenticare che la responsabilità di questo Bilancio è del Consiglio di amministrazione della Fondazione, e che quindi una parte non insignificante dei meriti va data ai suoi membri. Alla Vicepresidente Claudia Giorgiutti, ai consiglieri Martina Delpiccolo, Piero Petrucco, Flavia Virilli e al revisore Paolo Cerutti.”

La programmazione estiva

Fra le novità introdotte nel 2024, il ritorno della programmazione estiva dopo quattro anni di pausa e la sua riconferma anche per il 2025. Questo per rispondere a una delle funzioni prioritarie di un contenitore culturale come il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che resta e vuole essere fruibile dal pubblico anche nei mesi estivi. Per maggiori dettagli sulla programmazione di Teatro Estate 2025 si rimanda al comunicato stampa dettagliato.

I lavori di ammodernamento

Niente economie inutili sulla qualità e quantità dell’offerta, ma rigore massimo per contenere le spese ordinarie di funzionamento. Vanno in questo senso le scelte fatte durante il 2024 dal CdA della Fondazione per migliorare l’utilizzo del Teatro e ridurne il costo in termini energetici: apertura del bar anche a Teatro non funzionante, fruizione del Ridotto – una sala interrata, con capienza di circa 200 posti, utilizzata finora saltuariamente come sala prove- installazione dei pannelli fotovoltaici per l’efficientamento energetico e riorganizzazione dello spazio degli uffici amministrativi.



Gli interventi sono regolati da un’apposita Convenzione stipulata tra Comune di Udine e Fondazione, firmata nel febbraio 2025. Le spese -preventivate per un totale di 933.000 €+ IVA – sono anticipate dalla Fondazione ma a totale carico del Comune, e i lavori inizieranno nel corso dell’estate.

Adeguamento dell’organigramma

Un’altra azione intrapresa nel 2024 per far crescere ulteriormente l’attività del Teatro Nuovo Giovanni da Udine è l’adeguamento dell’organigramma con l’ingresso di una figura di responsabile marketing, di un collaboratore alla programmazione e di un addetto amministrativo.