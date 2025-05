Il bilancio dell’organizzazione dopo la tappa del Giro d’Italia a Fiume Veneto.

La partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia, svoltasi domenica 25 maggio a Fiume Veneto, ha rappresentato un momento di straordinaria partecipazione popolare, organizzativa e istituzionale. Un weekend con oltre 25 mila persone, svolto nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, grazie all’impegno congiunto di volontari, istituzioni, forze dell’ordine, personale tecnico e operatori sanitari.

L’assessore Alessandro Arnoldi, componente del Comitato Tappa con delega al coordinamento dei volontari e del quartiere tappa, ha voluto sottolineare l’impegno straordinario di chi ha contribuito alla riuscita della giornata: “Un sentito ringraziamento ai 47 volontari della Protezione Civile e ai 37 volontari delle varie associazioni del territorio fiumano che hanno prestato servizio con grande impegno e professionalità. È stata una giornata iniziata all’alba dopo numerosi incontri preparatori, terminata con un successo al di sopra di ogni aspettativa. Ogni esigenza emersa durante l’evento è stata risolta in modo rapido e positivo. Il loro contributo è stato fondamentale per garantire sicurezza, supporto logistico e accoglienza, dimostrando ancora una volta quanto sia prezioso il lavoro dei volontari nelle manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale.” Arnoldi ha inoltre ringraziato Paolo Urbani, responsabile delle tappe del Giro d’Italia in Friuli Venezia Giulia, per la fiducia e la collaborazione dimostrata durante i mesi di preparazione.

L’impegno della Sores.

Un ruolo essenziale è stato svolto dalla SORES FVG (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria). Per tutto il Weekend in Rosa, la SORES ha garantito una presenza attiva e strategica, con due equipaggi operativi sia nella giornata di venerdì che in quella di domenica. Il servizio sanitario è stato gestito in collaborazione con il Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana, attraverso due ambulanze e diverse squadre a piedi. Nella sola giornata di domenica sono stati effettuati due interventi con ospedalizzazione, gestiti con efficacia e senza criticità, a conferma della qualità del servizio garantito.

Il dirigente SORES, dott. Luciano Clarizia, ha espresso parole di grande apprezzamento per il livello dell’organizzazione messa in campo: “In qualità di dirigente della Sores negli anni ho assistito e coordinato molteplici grandi eventi sportivi e non solo in regione, raramente ho trovato un’organizzazione che rasenta la perfezione come qui a Fiume Veneto in occasione della partenza del Giro d’Italia. Complimenti al sindaco, alla giunta comunale e a tutti coloro che sono stati coinvolti nell’organizzazione. Anche la nutrita presenza di pubblico conferma il mio pensiero.”