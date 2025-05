Incendio in un’osteria di Gorizia: fiamme partite dalla cucina

L’incendio nella cucina di in un’osteria in Riva Piazzetta a Gorizia.

Incendio questa mattina in un’osteria di Riva Piazzetta a Gorizia. Sul posto, intorno alle 7:50 sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti, una squadra l’autobotte l’autoscala e il funzionario di guardia.

Giunti sul posto I Vigili del fuoco hanno trovato già all’esterno del locale la titolare, uscita dall’osteria illesa, come anche l’unico occupante di uno dei due appartamenti che si trovano sopra il locale andato a fuoco. I Vigili sono entrati nell’osteria e hanno iniziato lo spegnimento dell’incendio, che partito dalla cucina si era già propagato alla sala, riuscendo ad estinguere le fiamme prima della loro propagazione al piano superiore dello stabile dove si trovano i due appartamenti.

Spento l’incendio i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’osteria e dei piani superiori dove hanno utilizzato gli appositi elettroventilatori per l’evacuazione dei fumi dell’incendio. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che è partito dalla cucina.

