Al Giovanni da Udine la magia del Disney Galà: dal vivo, le canzoni più amate dei film di animazione

Appuntamento con le canzoni dei film Disney dal vivo.

C’è un’emozione in grado di unire intere generazioni, quella che scatta alle prime note delle canzoni dei film Disney: venerdì 13 febbraio alle ore 18.00, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine riapre le porte a questa magia con il ritorno del Disney Galà. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, lo spettacolo torna sul palco friulano con un programma ancora più ricco, pensato per far sognare ancora una volta grandi e piccini.

Un viaggio tra i ricordi e il grande cinema

Inserito nella Stagione di Opera, Operetta e Danza curata da Fiorenza Cedolins, l’evento è un vero abbraccio musicale che attraversa decenni di storie indimenticabili. Il repertorio spazia con dolcezza dai grandi classici del passato, come Biancaneve, Pinocchio e l’intramontabile Mary Poppins, fino ai nuovi capolavori che hanno conquistato il cuore dei più giovani, da Aladdin a Frozen, fino ai ritmi coinvolgenti di Encanto.

Non mancheranno le incursioni nelle spettacolari versioni nate per i palcoscenici di Broadway e del West End, che daranno al concerto un respiro internazionale.

Musica e voci dal vivo

Il calore dell’esecuzione dal vivo sarà il vero protagonista. Un ensemble di cinque vocalist – Stefania Seculin (che cura anche la direzione artistica), Gianluca Sticotti, Elisa Colummi, Francesca Marsi e Manuel Diodato – darà voce ai personaggi più amati.

Ad accompagnarli, una band duttile e affiatata diretta da Marco Steffè, capace di ricreare le atmosfere orchestrali con la grinta e la sensibilità di strumenti come il violino di Antonio Kozina o le tastiere di Alessandro Scolz. Lo spettacolo è una produzione dell’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, realizzata con l’importante sostegno di Fondazione Friuli.

Info e biglietteria

Per chi desidera partecipare a questo pomeriggio speciale, i biglietti sono disponibili attraverso i consueti canali del teatro: biglietteria del Teatro (via Trento 4): dal martedì al sabato, dalle 16.00 alle 19.00. Infopoint (via Rialto 2/b): dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30; e online: sul portale vivaticket.it.

DISNEY GALÀ

con Stefania Seculin, Gianluca Sticotti, Elisa Colummi, Francesca Marsi, Manuel Diodato

band Alessandro Scolz, Antonio Kozina, Marco Steffè, Francesco Cainero, Paolo Muscovi

direzione artistica Stefania Seculin

direzione musicale Marco Steffè

produzione Associazione Internazionale dell’Operetta