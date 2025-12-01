Aliante in avaria atterra sulla corsia di emergenza dell’autostrada

Un aliante in avaria è atterrato lungo l’autostrada A2 in Carinzia, a pochi chilometri dal confine del Tarvisio.

Un aliante in avaria è atterrato ieri, domenica 30, lungo l’autostrada A2 in Carinzia, a pochi chilometri dal confine del Tarvisio. A bordo un pilota 62enne e la moglie. L’aliante è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo un’avaria improvvisa al motore. I due erano decollati da Klagenfurt per un breve volo turistico, ma poco dopo hanno riscontrato problemi tecnici impossibili da risolvere in volo.

A quel punto, vicino al valico di Tarvisio, il pilota ha deciso di sfruttare la corsia d’emergenza dell’autostrada come pista improvvisata. La manovra, eseguita con grande precisione, ha consentito di evitare danni a persone e veicoli. Subito dopo l’atterraggio sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno trainato il velivolo fuori dalla carreggiata.

Per consentire le operazioni di soccorso la tratta autostradale è stata temporaneamente chiusa, con traffico deviato. L’incidente si è concluso senza feriti né particolari disagi alla circolazione.