Udine, in piazza Primo Maggio torna il Motoraduno nazionale: il programma.

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, in piazza Primo Maggio a Udine, torna il Motoraduno nazionale “Città di Udine”, 7° edizione dell’appuntamento estivo annuale dedicato agli appassionati delle due ruote e non solo. Il raduno, organizzato dall’associazione Motoclub Morena, mette in scena, come di consueto, una tre-giorni dedicata alla scoperta del Friuli e dei suoi meravigliosi paesaggi, storia, arte ed enogastronomia.

L’inaugurazione, con la presenza delle autorità, sarà venerdì 20 alle 18. Sabato 21 giugno ci sarà il giro turistico di circa 130 chilometri tra Collio Goriziano e Slovenia. Domenica 22 giugno il moto-giro in omaggio alla città, una vera e propria parata di circa 40 chilometri che si snoderà dalle vie del centro storico per arrivare a Ziracco, passando per il comune di Remanzacco,prima delle premiazioni della 6° prova selettiva del Campionato Italiano Mototurismo FMI, nonché la 4° prova del campionato regionale Mototurismo Veneto 2025 e la 8° prova del trofeo turistico regionale Friuli Venezia Giulia 2025.

Il weekend in piazza Primo Maggio sarà animato da: bancarelle di abbigliamento motociclistico; esposizioni di moto nuove, usate e d’epoca; dragster, vespe, cinquantini e moto custom, pit bike, corsi di guida per bambini e fornitissimi chioschi enogastronomici.Novità di quest’anno la collaborazione con il Buffalo Food festival: fiumi di birra tradizionale e artigianale d’Italia e del mondo, i migliori street food, cocktail bar e stand aperti tutto il giorno dalle 18 alle 24, a partire da giovedì 19 e fino a domenica 22.