Scontro tra furgone e scooter: un ferito a Sedegliano

L’incidente a Sedegliano.

Un incidente tra un furgone e uno scooter si è verificato intorno alle 12.30 di lunedì 16 giugno a Rivis di Sedegliano. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, giunte sul posto per i rilievi del caso. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Illeso invece il conducente del furgone.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.