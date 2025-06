Incidente a Polcenigo: una donna esce di strada con l’auto e finisce in bilico sul dirupo, salvata dai vigili del fuoco.

Esce di strada e finisce nel dirupo: brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16, a Polcenigo. Dalle ore 11.20 circa i vigili del fuoco stanno intervenendo con la squadra del distaccamento di Maniago, la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) e il funzionario di guardia della sede centrale, per il soccorso a un’automobilista uscita di strada con la propria vettura e caduta in un dirupo in via Battistuta, a Polcenigo.

I vigili del fuoco, che stanno operando di concerto con personale sanitario e personale del soccorso alpino, hanno subito messo in sicurezza l’autovettura vincolandola a uno dei propri mezzi di soccorso per evitarne lo scivolamento a valle successivamente hanno estratto e riportato sul piano stradale l’autista, ferita, del mezzo. Al termine del soccorso alla persona, presa in carico dal personale sanitario. I soccorritori provvederanno al recupero dell’autovettura che si trova a ruote all’aria in mezzo alla boscaglia del dirupo. Sul posto, per i rilievi e per accertare quanto accaduto, presenti anche i carabinieri