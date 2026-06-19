Trovano un portafoglio pieno di soldi e lo restituiscono: premiati due 16enni di Udine

Premiati due studenti di Udine.

Hanno trovato un portafoglio con documenti, bancomat e una consistente somma di denaro, ma non hanno avuto alcun dubbio su cosa fare: lo hanno raccolto e portato subito in Questura. Per questo due studenti sedicenni di Udine sono stati premiati dalla Polizia di Stato, che ha voluto riconoscere pubblicamente il valore del loro gesto.



L’episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due ragazzi, appena usciti da una palestra, hanno notato a terra un borsellino abbandonato. Una volta aperto, si sono resi conto che all’interno c’erano diversi documenti personali, carte bancomat e denaro. A quel punto hanno deciso di consegnarlo immediatamente agli uffici della Questura di Udine.

Il portafoglio restituito alla proprietaria

Gli operatori della Questura hanno capito subito che il portafoglio era stato smarrito e si sono attivati per rintracciare la proprietaria. La donna, avvisata del ritrovamento, si è recata negli uffici di viale Venezia per recuperarlo, potendo così verificare che non mancasse nulla.



Un sospiro di sollievo per la proprietaria, ma anche una bella testimonianza di senso civico da parte dei due giovani, che hanno scelto senza esitazioni la strada della correttezza.

Il ringraziamento del Questore

Nella mattinata di mercoledì 17 giugno 2026, il Questore di Udine Pasquale Antonio de Lorenzo ha voluto incontrare personalmente i due ragazzi per ringraziarli. Durante l’incontro ha definito il loro comportamento “un gesto encomiabile, espressione di un altissimo senso di civiltà”, sottolineando l’importanza di una simile condotta, soprattutto in un periodo in cui gli adolescenti finiscono spesso al centro delle cronache per episodi negativi.



Al termine dell’incontro, il Questore ha consegnato ai due studenti un oggetto simbolico marchiato Polizia di Stato, rivolgendo anche un elogio alle famiglie per l’educazione impartita. L’auspicio è che il gesto dei due ragazzi possa diventare un esempio non solo per i loro coetanei, ma per tutta la cittadinanza.