Si presenta come addetto anti-frode della banca e la truffa: donna perde 17mila euro

Una 65enne vittima di truffa telefonica: ha perso 17mila euro.

Si presenta come addetto anti-frode, ma è lui a frodare: è successo ad una sessantacinquenne di Udine, che è rimasta vittima di una truffa telefonica perdendo migliaia di euro. La signora ha sporto denuncia ai carabinieri del capoluogo.

Secondo quanto ha raccontato, la donna è stata contattata telefonicamente da un sedicente addetto anti-frode di un istituto di credito che, raggirandola, l’ha convinta ad eseguire le indicazioni di un altro uomo, che l’ha contattata successivamente presentandosi come un ispettore dei carabinieri di Udine e l’ha spinta a fare un bonifico di 17mila euro su un conto corrente sconosciuto. Una volta accortasi di essere stata truffata la signora ha sporto denuncia contro ignoti. L’indagine è a carico dell’Arma di viale Trieste.